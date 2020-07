Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, week-end Double XP, nouveau mode Battle Royale et plus cette semaine

Vous connaissez la chanson : ce mardi, Call of Duty: Modern Warfare et Warzone vont voir leur contenu modifié pour les jours qui suivent. Pour les deux expériences, vous pourrez par exemple acheter le bundle Zane: Golden Idol comprenant 10 objets dont deux plans d'arme légendaires (le fusil d'assaut King's Highway et le pistolet High Plains Drifter) et une skin pour l'Opérateur Zane, ou le pack Spectrum comprenant le plan d'arme rare Ghosty Recollection, l'emblème Worlds Apart et la carte d'appel Instertellar Dreams.



Sinon, en Multijoueur, la playlist Deathmatch Domination & Dropzone mêle les deux modes sur différentes cartes, tandis que Shoot House et Shipment, très appréciés de la communauté, seront accessibles jusqu'à nouvel ordre. Du côté de Warzone, Battle Royale reste jouable en Solo, Duo, Trio ou Quatuor, Blood Money Trios fait son retour et la variante Juggernaut Royale Quads fait son apparition, après un passage en Trios.



Dernière nouvelle, et non des moindres : un week-end Double XP sera organisé du vendredi 31 juillet à 19h00 au lundi 3 août à la même heure dans Modern Warfare et Warzone, pour de l'expérience doublée pour la progression classique, les armes et le Battle Pass. Call of Duty: Modern Warfare peut être acheté pour 47,49 € à la Fnac.