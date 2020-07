Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, le nouveau mode Stimulus en Duo, Escarmouche façon snipers et plus cette semaine

Les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone sortent tout juste d'un week-end Double XP, et ils vont déjà avoir du grain à moudre dans les jours qui viennent à compter. Le contenu va encore changer suite à la mise à jour de mardi sur PC, PS4 et Xbox One, avec par exemple l'apparition d'une variante d'Escarmouche 3v3 seulement avec des fusils à lunettes. Pendant quelque temps, Guerre Terrestre voit aussi ses règles changées pour passer en mode Réinfecté.

Il y a encore une fois du contenu payant pour ceux qui le désirent, avec par exemple le bundle Earth Expeditionary Force comprenant une skin The Outrider pour Charly, le schéma d'arme légendaire Colonial Standard LMG et quelques bonus, ou le pack Racing Series: Mach 8 avec une SMG Autoclave, le pistolet Winner's Circle, deux skins de véhicules pour Warzone et un klaxon Start Your Engines. Toujours dans Warzone d'ailleurs, le mode Stimilus en Duo arrive après avoir fait une incursion en solo, lui qui permet de réapparaître automatiquement si nous avons assez d'argent sur nous. Sinon, Battle Royale est jouable dans les quatre configurations classique, et Pillage en Quatuor.

En Multijoueur, vous pouvez sinon profiter des playlists Shoot the Ship 24/7 et Cranked jusqu'à nouvel ordre. Et si vous souhaitez progresser rapidement dans le Battle Pass, les passages de niveau payants seront vendus 100 COD Points au lieu de 150 jusqu'au 27 juillet à 19h00. Call of Duty: Modern Warfare peut être acheté pour 47,49 € à la Fnac.