Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, nouvelles playlists et week-end Double XP cette semaine

Cette semaine, Infinity Ward et Raven Software ont encore une fois prévu du classique, mais efficace pour renouveler les écosystèmes de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone. Déjà, pour les deux expériences, vous pouvez depuis ce mardi acheter le bundle Hydra Slayer qui comprend les plans d'arme légendaires pour le fusil d'assaut Soul of the Beast et la SMG Spirit of Beast. L'autre pack du moment, c'est Syd: Rogue Operative, avec une skin pour Syd et le fusil d'assaut Juliet, ainsi qu'une montre, une apparence spéciale pour le camion et d'autres bonus.

Du côté du Multijoueur, les Tournois Escarmouche sont encore ouverts, tandis que les playlists Modes en Groupe Moshpit, 8v8 Cheshire Park et Shoot House sont accessibles durant quelques jours. Dans Warzone, Battle Royale est toujours jouable en Solo, Duo, Trio et Quatuor aux côtés de Warzone Rumble, tandis que Pillage en Trio rejoint temporairement la rotation.

Clou du spectacle, un nouveau week-end Double XP est prévu pour la fin de semaine. Il durera moins longtemps que le dernier en date, mais sera tout de même actif de ce vendredi 17 juillet à 19h00 au lundi 19 à la même heure. Le jeu d'Activision et Infinity Ward est disponible à 59,99 € sur Amazon.fr.