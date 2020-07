Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, Tournois Escarmouche et nouvelles playlists Multijoueur cette semaine

La semaine dernière, Call of Duty: Modern Warfare et Warzone ont frappé très fort avec le contenu Saison 4 Reloaded, apportant modes, cartes et armes inédites dans toutes les expériences. Il n'est donc pas étonnant qu'Infinity Ward relâche l'accélérateur avec les nouveautés de cette semaine.



À compter d'aujourd'hui, vous pouvez par exemple vous procurer les bundles SERE Kit: Plunder Player Store, avec des plans d'arme pour le fusil d'assaut Alabaster et le fusil à lunettes White Light, ainsi que Blood in the Water, comprenant le fusil à pompe légendaire Feeding Frenzy. En Multijoueur, les Tournois Escarmouche sont de retour, et nous demandent d'enchaîner jusqu'à quatre parties pour empocher un maximum de récompenses et d'expérience. La playlist Gunfight avec des parties en 2v2 est d'ailleurs de retour pour nous permettre de nous entraîner. Sinon, la playlist Bomb Plant Moshpit nous invite à participer à des matchs en Recherche & Destruction ou Démolition, Dirty Old Houseboat mélange des rencontres sur Rust, Shipment et Shoot House 24/7, et Jeu d'Arme Réaliste réapparait dans les menus.

Du côté de Warzone, rien de transcendant, Battle Royale est jouable en Solo, Duo, Trio et Quatuor (à 200), et Pillage et sa variante Blood Money sont accessibles en quatuors. Comme prévu, Juggernaut Royale Trios n'est déjà plus disponible. Le jeu d'Activision et Infinity Ward est disponible à 59,99 € sur Amazon.fr.