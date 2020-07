Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, le week-end Double XP lancé avec le nouveau mode Juggernaut Royale Trios

La semaine aura décidément été riche pour Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone. Ils ont pour rappel accueilli une vague de contenu appelée Saison 4 Reloaded avec des nouveautés pour l'ensemble de l'expérience, de plans d'arme aux cartes en passant par des modes.

Infinity Ward ne chôme pas en lançant dès ce soir un week-end Double XP qui durera jusqu'au mardi 7 juillet à 19h00, quand les évènements du genre s'étalent d'habitude du vendredi au lundi. Vous pouvez bénéficier sur cette période d'expérience doublée, d'expérience d'armes doublée et d'une progression dans le Battle Pass deux fois plus rapide.

Cette nouvelle s'accompagne de quelques modifications pour le Multijoueur, qui perd sa playlist Shoot the Ship et accueille plutôt des playlists séparées Shipment 5v5 et Shoot House 8v8 jusqu'à nouvel ordre. Mieux, le récent mode Juggernaut Royale est décliné en Juggernaut Royale Trios jusqu'à mardi, avec encore pour but de nous amener à dégoter une tenue de mastodonte pour être mieux protégé et manier un mini-gun surpuissant. Le jeu d'Activision et Infinity Ward est disponible à 59,99 € sur Amazon.fr.