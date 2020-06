Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, nouveau week-end Double XP et trailer mouvementé avec Verdansk Air

Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone connaissent encore une grosse semaine avec l'arrivée de la Saison 4 Reloaded, une nouvelle vague de contenu pour l'ensemble des expériences. Il y en a pour tous les goûts, d'une variante du Battle Royale Quads à 200 à un nouveau fusil à lunettes. Le tout est encore une fois gratuit, à moins que vous ne cédiez pour les quelques éléments cosmétiques et plans d'arme payants.

Activision a tenu à marquer le coup avec une bande-annonce inédite, qui pourrait faire office de sympathique spot publicitaire. Le trailer s'appelle Verdansk Air, et montre un acteur dans la peau du Captain Price nous vantant les mérites et les bienfaits d'un séjour dans la zone de guerre.

Sinon, les équipes de Modern Warfare et Warzone veulent inciter un grand nombre de joueurs à se retrouver dans les parties en ligne en cette fin de semaine. Du vendredi 3 juillet 2020 à 19h00 au lundi 6 juillet à la même heure, vous pourrez en effet profiter d'un week-end Double XP avec de l'expérience de base doublée, de l'expérience d'arme doublée, et une progression du Battle Pass multipliée par deux. Si vous aviez du temps à tuer, vous savez désormais quoi faire. Le jeu d'Activision et Infinity Ward est disponible à 59,99 € sur Amazon.fr.

