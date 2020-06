Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, plus de 262 millions d'euros gagnés pendant le confinement

En début d'année, alors qu'une bonne partie du monde était confinée à domicile, l'Organisation Mondiale de la Santé avait incité les gens à rester chez eux et à jouer aux jeux vidéo, ce qui change de son discours habituel. Les fans de loisirs vidéoludiques ne se sont pas fait prier, et cela a rapporté gros à Activision.

Bobby Kotick avait affirmé que le lancement de Call of Duty: Warzone était un succès, atteignant rapidement les 50 millions de joueurs, et même sur Call of Duty: Modern Warfare, les joueurs étaient présents. Sofftyvegas dévoile ainsi que les deux jeux ont gagné 262 276 760 € depuis le début du confinement, ces trois derniers mois, avec en moyenne 2,7 millions d'euros par jour grâce aux achats physiques et aux microtransactions in-game. Un très gros chiffre qui place quand même le jeu d'Activision derrière Fortnite, Pokémon GO et Candy Crush.

Pour rappel, Call of Duty: Modern Warfare et Warzone accueillent régulièrement du nouveau contenu, avec tout récemment un mode All of Nothing et un nouvel Opérateur. Le jeu d'Activision et Infinity Ward est disponible à 59,99 € sur Amazon.fr.