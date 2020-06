Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, mode All or Nothing, playlist 10v10 et nouvel Opérateur cette semaine

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, grâce aux mises à jour de contenu régulières d'Infinity Ward et Raven Software. Cette semaine, ils déploient ainsi du neuf pour les deux expériences, à commencer par un mode All or Nothing en Multijoueur. Il propose des parties en solo où nous commençons avec un couteau de lancer, un pistolet vide et un minimum d'Atouts, et c'est le premier à vingt éliminations qui remporte le match. Toujours de ce côté du jeu, vous pourrez profiter des playlists Jump into Chaos 10v10, avec des maps traditionnelles où le nombre maximal de joueurs a été élevé de quatre par équipes, et Face Off, qui mélange les modes Domination, Kill Confirmed, Grind et des variantes d'Escarmouche en 3v3.



Pour le Multijoueur et mécaniquement aussi pour Warzone, trois bundles inédits peuvent être achetés dès maintenant. Le pack Opérateur Gaz débloque le personnage de Kyle Garrick de la Task Force 141, mais aussi les plans d'armes légendaires Fair Brass and the Tanker et Hit Sticks, et plus encore. Le bundle Munchies déverrouille lui les plans d'armes Delivery Boy pour la SMG et Order Up pour le pistolet, tandis que Megacity Menace contient lui l'arme Uncertain Futures, encore une mitrailleuse légère.



Sinon, dans Warzone, cela continue sur la lancée de la semaine passée avec des parties en Solos, Duos, Trios, Quads, Pillage et Blood Money en quatuor, mais aussi Warzone Rumble. Enfin, la carte Promenade intègre le mode Guerre Terrestre d'Infanterie pour de nouvelles sensations en coopération. Call of Duty: Modern Warfare est disponible à 58,38 € sur Amazon.fr.

