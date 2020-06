Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, le mode One in the Chamber et des armes légendaires pour cette semaine

La Saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone n'a été lancée que jeudi dernier, alors il ne fallait pas s'attendre à de grosses nouveautés en ce début de semaine. Infinity Ward et Raven Software vont aller à l'essentiel avec la mise à jour de contenu de ce mardi.

Le principal changement se fera du côté de Call of Duty: Modern Warfare, qui accueille le mode On in the Chamber en Multijoueur, l'un des trois prévus pour cette saison. Dans ces parties où chacun joue pour sa pomme, nous commençons avec une seule balle dans une arme choisie au hasard, et pouvons regagner des munitions une par une à chaque élimination. Fort heureusement, les adversaires meurent en un tir, et nous avons toujours notre couteau tactique au cas où. Chaque joueur à trois vies, et celui avec le plus gros score à la fin de la partie l'emporte.

Dans Warzone, pas de changement, vous aurez toujours accès a Warzone Rumble LTM et ses parties en 50v50, et aux traditionnels Solos, Duos, Trios et Squads. Enfin, dans les deux expériences, vous pouvez acheter de nouveaux bundles : Wendigo comprend la skin Taiga pour l'Opérateur Krueger ainsi que trois armes légendaires (le fusil d'assaut Psychosis, la SMG Evil Manifest et le pic à glace Crevasse), tandis que Notice Me III contient le plan d'arme épique Dream Dasher, le charme Chibi Trooper et le sticker Cute Cadet.

Lire aussi : Call of Duty: Warzone, les modes Battle Royale et Pillage à 200 imminents selon un menu du jeu