Call of Duty: Modern Warfare, le Multijoueur gratuit dans Warzone ce week-end, et des trailers pour la Saison 4 et son Battle Pass

La Saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone est officiellement disponible depuis ce matin, sous peine de télécharger une grosse mise à jour afin de débloquer son contenu. Si vous voulez connaître les nouveautés accessibles dès maintenant ou dans les prochaines semaines, nous les avons déjà évoquées dans notre précédent article.

Mais si vous voulez la version courte, vous pouvez aussi regarder la bande-annonce de lancement de cette saison très attendue. C'est l'occasion de voir le Capitain Price entrer en scène, mais aussi les nouvelles cartes Trench et Zokhov Scrapyard, ou encore le mode 50v50 de Warzone et ses évènements in-game novateurs.

Un autre trailer est lui dédié au Battle Pass, avec justement l'Opérateur Price à débloquer, mais également la mitraillette Fennec, le fusil d'assaut CR-56 AMAX, des plans d'armes à gogo, des éléments de personnalisation, et même des klaxons. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un peu de tout cela dans les images en page suivante.

Dernière surprise, et non des moindres : du vendredi 12 juin à 19h00 au lundi 15 juin à la même heure, un nouvel accès libre au Multijoueur est proposé aux joueurs de Call of Duty: Warzone. Les utilisateurs de la version free-to-play peuvent donc se rendre dans cinq cartes du multi et sept d'Escarmouche pour varier les plaisirs sans frais supplémentaires.