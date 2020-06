Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, jusqu'à 84 Go à télécharger pour le patch 1.22, et toutes les nouveautés de la Saison 4 !

Après un report en raison du mouvement Black Lives Matter, la Saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone a bel et bien été lancée ce jeudi 11 novembre à 8h00. Infinity Ward avait prévenu que le patch amenant les données serait encore une fois imposant, même s'il ne pèse qu'environ 4 Go une fois installé. Le couperet est tombé, il faut effectivement télécharger 32,5 Go sur PS4, 44,3 sur Xbox One, et entre 39,6 et 45 Go de données sur PC pour récupérer la mise à jour 1.22. Et à en croire une partie de la communauté, un bug amènerait même à télécharger 84 Go sur Xbox One ! Les développeurs travaillent dessus, mais il va peut-être falloir récupérer toutes ces données si vous voulez jouer rapidement.



We're actively investigating an issue for #ModernWarfare where some players on Xbox are seeing a larger than expected download size for today's update. Stay tuned for updates — Activision Support (@ATVIAssist) June 11, 2020

Mais quelles sont les nouveautés disponibles dès maintenant ? Dans Call of Duty: Modern Warfare, vous pouvez retourner sur la carte Scrapyard de Call of Duty: Modern Warfare 2, vous lancer sur Trench en Escarmouche ou sur Barakett Promenade en Guerre Terrestre. Le Battle Pass est aussi accessible avec Price à débloquer en tant qu'Opérateur, et une skin alternative avec des lunettes de vision nocturne si vous atteignez le Tier 100. Avant cela, vous pourrez aussi obtenir la SMG Fennec ou l'AR CR-56 AMAX. Plus tard dans la saison, trois modes seront ajoutés : une variante de One in the Chamber, Team Defender et All or Nothing.

Dans Warzone, plusieurs fonctionnalités sont introduites, tournant principalement autour de ce que les développeurs appellent des évènements in-game. Temporairement, vous pourrez par exemple profiter de Fire Sale, des promotions d'une minute permettant de récupérer des éléments à -80 % voire gratuitement dans les Stations de Ravitaillement. Avec Jailbreak, tous les joueurs éliminés reviennent dans la partie, qu'ils soient déjà retournés à l'écran de spectateur ou dans le Goulag. Enfin, avec Supply Choppers, des hélicoptères traversent la carte et nous pouvons les éliminer pour espérer les faire s'écraser et looter des drones, des munitions, de l'armure, un lance-grenade, un masque à gaz et du Cash.

À part ça, le mode Warzone Rumble LTM permet dès maintenant de s'affronter en 50v50, et les modes Juggernaut Royale et Realism Warzone seront introduits au cours de la saison. Quads, Trios, Duos, Solos et Blood Money restent eux jouables jusqu'à nouvel ordre. Sinon, pour l'ensemble des expériences, des Mastery Challenges sont maintenant accessibles pour les armes. Une fois que vous en avez obtenu une en dorée, vous pouvez compléter huit défis pour chacune afin d'obtenir des cartes de joueur et des emblèmes. La mise à jour 1.22 amène enfin quelques correctifs que vous pouvez retrouver sur le site officiel.