Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, le poids de l'installation explose, Infinity Ward se justifie

Avec le nouveau patch de cette semaine, Call of Duty: Modern Warfare avoisine les 190 Go sur certaines plateformes. Call of Duty: Warzone, qui ne comporte que le mode Battle Royale, mais comprend tout de même énormément de fichiers du Multijoueur, ne pèse d'ailleurs pas beaucoup moins. C'est gigantesque, surtout à l'heure du tout numérique ou d'autres productions cherchent aussi à grappiller de l'espace sur nos disques durs.

Le directeur de la production d'Infinity Ward, Paul Haile, a été interrogé sur ce sujet qui touche tous les joueurs par USGamer, l'occasion de justifier un peu ce poids par l'ambition du projet.

Modern Warfare et Warzone sont des expériences massives avec des tonnes de façons de jouer et de nouveaux contenus ajoutés régulièrement, et nous sommes conscients de la taille globale de l'installation. En tant qu'équipe, nous nous engageons à mettre à jour le jeu avec de nouveaux contenus gratuits bien sûr, mais nous avons également pris des mesures pour la gestion globale de l'empreinte sur le disque, notamment avec un écran de gestion des DLC pour les utilisateurs sur console. Cela permet aux joueurs de choisir les DLC qu'ils souhaitent conserver ou supprimer pour récupérer plus d'espace.

Geoffrey Smith et Joe Cecot, responsables du mode Multijoueur, se sont eux expliqués en déclarant que ce n'était pas une mince affaire d'optimiser les deux expériences en les maintenant les plus légères possible.

Ce n'est pas une petite quantité de travail. Chaque fois que nous ajoutons une nouvelle pièce, nous nous disons : « Oh ! Il y a plus de choses que nous devons garder. »

Infinity Ward est donc conscient du problème, mais à part nous permettre de gérer nous-mêmes les données dont nous avons besoin, il ne semble pas prêt à penser à l'optimisation du contenu. Pour continuer à jouer aux jeux phénomènes, il va donc falloir garder de la place sur nos PC, PS4 et Xbox One.

