Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, nouvelle date et heure de lancement pour la Saison 4 !

À la base, la Saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone aurait dû être lancée le 3 juin 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Un premier teaser avait confirmé l'information, sans trop nous en dire plus sur le reste des nouveautés. Mais l'actualité autour du mouvement Black Lives Matter a encouragé Infinity Ward et Raven Software à décaler la mise à jour à plus tard.

Intel Incoming on Season Four.



New #ModernWarfare and #Warzone content is live tonight, June 10th @ 11PM PDT! — Infinity Ward (@InfinityWard) June 10, 2020

Plus tard, c'est très bientôt, car les développeurs viennent d'annoncer que la Saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone serait finalement lancée ce jeudi 11 juin 2020 à 8h00 ! Pour le moment, aucun détail n'est donné sur le contenu encore secret de ce début de saison, mais nous devrions avoir des nouvelles dans les heures qui viennent, pourquoi pas avec une bande-annonce.

À moins qu'Infinity Ward et Raven Software ne jouent la carte de la surprise et nous laissent découvrir tout le contenu original sur le tas demain matin ? La réponse dans quelques heures !

The Season 4 download is going to be large. In order to reduce the overall disc space that MW and WZ take up, we're compressing a bunch of assets. Once installed, the S4 launch will only take up an additional 4GB on consoles for all of the new content. — Ashton Williams (@ashtonisVULCAN) June 10, 2020

Mise à jour : Infinity Ward prévient qu'il faudra encore télécharger une grosse mise à jour pour récupérer les données de la Saison 4, mais qu'elles ne pèseront que 4 Go sur votre disque dur après installation.

