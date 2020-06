Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, un message de soutien au mouvement Black Lives Matter à chaque partie

Le sujet est sur toutes les lèvres en ce moment : le mouvement Black Lives Matter en soutien aux victimes de crimes racistes secoue les États-Unis et le monde entier. L'industrie du jeu vidéo se mobilise à sa manière, avec des levées de fonds ou des initiatives intraentreprises. Infinity Ward a lui décidé de réagir en durcissant les règles et les sanctions contre les joueurs tenant des propos racistes ou injurieux dans ses productions.

Call of Duty: Modern Warfare et Warzone ont en attendant eu droit à un changement que les joueurs ont pu constater lors de leurs sessions. Au démarrage de l'une ou l'autre des expériences, un écran noir inédit a fait son apparition, avec un message de soutien à la communauté noire.

Notre communauté souffre. Les inégalités systémiques auxquelles est confrontée notre communauté sont de nouveau sur le devant de la scène. Call of Duty et Infinity Ward prônent l'égalité et l'inclusion. Nous sommes contre le racisme et les injustices subis par la communauté noire. Tant que cette situation perdurera, nous ne pourrons jamais devenir la communauté que nous aimerions être.