Call of Duty: Modern Warfare, Warzone et Mobile : le lancement des Saisons 4 et 7 reporté

Je suis partagé, j'ai un peu du mal à en voir l'utilité si ce n'est, une fois de plus pour se donner une bonne image.



Je veux dire, oui il faut faire quelque chose, agir contre le racisme c'est bien ! Et c'est chouette que le milieu du JV se sente un peu concerné. Mais encore une fois ça n'a rien de concret. On se retrouve une fois de plus avec un truc qui ressemble à du mauvais marketing, à la façon de tous ces personnages remasterisés qui tout d'un coups changent de couleur pour devenir plus inclusifs.



Sans compter que tant qu'a agir contre le racisme, pourquoi maintenant ? parce que si le cas George Floyd est particulièrement honteux. C'est pas comme si la problématique datait d'hier et on n'a jamais vu Activsion ou qui que ce soit d'autre réellement remuer le petit doigt jusqu'à présent.



Alors moi je m'en fou bien que leur contenu sois post-posé, mais tout le monde sait que le racisme c'est de l'immense merde et je vois assez mal les giga racistes aux USA (et ailleurs ceci dit) changer de mentalité parce que des société de JV décident de repousser de quelques jours le lancement de leur produit.



Ça serait salutaire si cette action avait un peu de concret et semblait véritablement basé sur de bonne intentions, avec des mesures (comme des dons à des assoc) prisent sur le LONG terme. Mais là ça me parait, une fois de plus, être du vilain market morbide; basé sur un événement terrible juste pour se donner une image pendant une semaine. Et ça, bien que ça ne soit que mon point de vue et mon interprétation, ça me parait dégueulasse !!