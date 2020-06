Call of Duty: Modern Warfare et Warzone vont renforcer leurs sanctions contre le racisme

Les protestations du peuple étasunien envers les crimes racistes commis par les autorités causent actuellement beaucoup d'émoi, dans le pays et à l'international. Beaucoup de sociétés de divertissement, y compris dans le jeu vidéo, ont ainsi décidé de mettre leurs activités commerciales en pause pour laisser la place à la prise de conscience générale. C'est le cas d'Activision, Infinity Ward et Raven Software, qui ont repoussé la Saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, prévue pour cette semaine, à plus tard.

Les développeurs vont aussi profiter de ce temps pour améliorer leurs mesures anti-racistes dans les expériences multijoueurs. Après avoir lutté contre la triche de plusieurs manières, ils veulent désormais renforcer leurs systèmes de signalement et les modalités de bannissement contre les joueurs tenant des propos racistes ou haineux.

Il n'y a pas de place pour le racisme dans nos jeux vidéo. C'est une lutte que nous avons commencée au lancement de nos jeux et nous devons faire encore un meilleur travail. Nous déclenchons quotidiennement des milliers de bannissements pour racisme ou propos haineux. Mais nous savons que nous devons en faire plus, alors nous allons : Dédier davantage de ressources au contrôle et à l'identification de contenu raciste ;

Ajouter davantage de systèmes de rapports in-game pour accroître le nombre de bans par heure ;

Ajouter des filtres et davantage de restrictions aux changements de noms ;

Évaluer des améliorations in-game pour rendre plus facile le signalement d'infractions ;

Accroître les bans permanents pour éloigner les joueurs commettant des infractions répétées. Nous nous excusons auprès de nos joueurs. Ceci est notre engagement envers vous, nos fans : merci.

L'idée serait ainsi de serrer la vis contre certains joueurs au comportement inapproprié pour assainir les parties de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone. Les grandes lignes sont posées, reste à voir concrètement ce qui sera appliqué dans les jeux en ligne ces prochaines semaines.