Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, une date et un teaser avec Price pour la Saison 4 !

Fini le suspense : Activision commence enfin à parler ouvertement de la Saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone. Cela fait plusieurs jours que du teasing est en cours dans le jeu, place désormais à une première bande-annonce.

Celle-ci fait le point sur les évènements survenus à Verdansk depuis le début des hostilités, et confirme surtout l'arrivée du Captaine Price en tant qu'Opérateur. Il va à son tour venir mettre son grain de sel pour percer les secrets de l'histoire liée à des armes chimiques. Les scènes inédites étant minces, nous n'avons pour le moment rien de plus pour nous faire une idée du nouveau contenu. À moins que les combattants aux côtés de Price soient de nouveaux Opérateurs, et que les armes qu'ils portent soient amenées dans l'expérience en ligne ?

En revanche, une chose est sûre : la date de sortie de la Saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, c'est pour le 3 juin 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.

