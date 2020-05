Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, Double XP et Pack Pillage promu par Xzibit pour cette semaine

Avec tout ce qui se trame à Verdansk, les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone espéraient du lourd en termes de nouveautés cette semaine. Finalement, Treyarch et Infinity Ward ne sortent rien du tout pour le moment, se préservant certainement pour l'imminente Saison 4.

Les développeurs ont tout de même prévu de changer ce que propose la boutique en faisant revenir le Plunder Pack, aperçu au début du mois dans les expériences multijoueurs. Ce Pack Pillage, en bon français, comprend pas moins de 8 skins dorées pour les véhicules du Multijoueur et de Warzone : quad, tank, camion, hélicoptère et compagnie vont donc pouvoir se refaire une beauté grâce à ce coffret numérique.

Vous doutez de la beauté de ces peintures noires et dorées ? Alors tentez de résister à Xzibit vous les vendant façon Pimp my Ride dans une bande-annonce spéciale pour ce Pack Pillage, disponible dès maintenant sur PC, PS4 et Xbox One. Les Tracer Pack et Lumber Pack rejoignent également la boutique cette semaine avec leur lot de bonus.

Mise à jour : Call of Duty: Modern Warfare et Warzone auront finalement droit à du neuf cette semaine, sûrement révélé tardivement en raison du Memorial Day férié aux États-Unis hier. Vous pourrez ainsi profiter d'une variante Jeu d'Armes en Escarmouche, du Tracer Pack avec la skin légendaire Prototype: Alpha, du Lumber Pack avec la skin Bunyan et une hachette de lancer, ainsi que des playlists Deathmatch Domination, Drop Zone, Shoot House et Shipment en Multijoueur. Mieux, un week-end Double XP avec de l'expérience de base, de l'expérience d'arme et de la progression du Battle Pass doublés sera actif du vendredi 29 mai à 19h00 au 1er juin à la même heure.

