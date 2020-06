Call of Duty: Warzone, les modes Battle Royale et Pillage à 200 imminents selon un menu du jeu

Jusqu'à présent, les modes de Call of Duty: Warzone permettent au maximum de s'affronter avec jusqu'à 150 joueurs sur la même map. Sachant que l'expérience était initialement jouable en Trios, il était après tout pratique d'utiliser ce multiple de 3. L'expérience a évolué avec des tailles d'escouades et des nombres de joueurs par partie variés, mais Infinity Ward et Raven Software n'ont toujours pas introduit le mode à 200 joueurs promis de longue date.

Il se pourrait néanmoins que son arrivée se fasse dans le cadre de la Saison 4. Les joueurs ont découvert sur un onglet promotionnel, s'affichant pour le week-end d'accès gratuit au Multijoueur dans le free-to-play, que des modes encore non disponibles étaient représentés sur l'une des images affichées. Il y a certes le mode Juggernaut, déjà annoncé par les développeurs, mais surtout des modes BR 200 et Plunder 200 qui pas encore confirmés pour cette saison.

Tout porte à croire que nous allons bientôt pouvoir jouer à 200 à Verdansk en Battle Royale et en Pillage (en solo ?). Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Modern Warfare ayant pris l'habitude de faire varier leur contenu une voire deux fois par semaines, ces expériences pourraient être ajoutées d'un jour à l'autre, mais nous vous tiendrons bien évidemment au courant de leur arrivée le moment venu.