Call of Duty: Warzone, les parties à 200 et les groupes de 4 ou 5 joueurs pour bientôt

Call of Duty: Warzone sera l'un des rouleaux compresseurs de ce début d'année : un Battle Royale, gratuit, basé sur l'une des licences les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo, le titre a tout pour faire un tabac. Il permet actuellement des parties à jusqu'à 150 joueurs en Battle Royale ou en Pillage, en Solo, Duo ou Trio.

Mais y aura-t-il encore plus de diversité dans le nombre de joueurs par escouade, et le nombre maximal de joueurs par partie va-t-il croître, comme le voulaient les rumeurs ? Patrick Kelly, codirecteur d'Infinity Ward, a tiré tout cela au clair dans une interview avec USAToday.

Je pense que le monde dans lequel vous jouerez sera indéniablement unique. D'une part, nous allons d'abord déployer des parties avec 150 joueurs, alors que vous en voyez généralement 60 à 100 [chez les concurrents]. En fait, je peux vous dire que le mode à 200 joueurs est déjà jouable. Nous allons le publier un peu plus tard. Je peux aussi vous dire que nous avons déjà des équipes de quatre et cinq personnes avec lesquelles nous jouons déjà. Mais nous voulons lancer quelque chose de nouveau quand nous saurons qu'il fonctionne vraiment bien, alors nous avons testé des équipes jusqu'à neuf et avons ensuite adapté ces différentes tailles d'équipe.

Oui, le mode à 200 joueurs de Call of Duty: Warzone est bel et bien une réalité, et il devrait arriver assez vite. Reste à savoir si Infinity Ward et Raven Software vont juste relever le nombre maximum de joueurs ou s'ils proposeront ces matchs lors d'évènements limités. Même chose pour les parties avec des escouades de quatre ou cinq soldats, qui pourraient aussi bien devenir des modes réguliers que ponctuels. En espérant que la multiplicité de ces types de parties ne scinde pas trop la communauté, même si après tout, six millions de joueurs sont déjà sur les starting-blocks pour accélérer votre matchmaking.