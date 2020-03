Call of Duty: Warzone, déjà 6 millions de joueurs, un record pour un jeu de Battle Royale

Malgré les fuites entourant l'annonce de Call of Duty: Warzone, un mode de jeu stand-alone et free-to-play de Call of Duty: Modern Warfare, le Battle Royale d'Activision a su attirer les joueurs. Le studio vient en effet d'annoncer ce soir que Call of Duty: Warzone a dépassé les six millions de joueurs.

Ce très gros chiffre est évidemment à comparer avec les autres jeux de Battle Royale jouables gratuitement sur le marché, à savoir Fortnite et Apex Legends. Le premier a évidemment mis du temps à décoller, attirant quand même 10 millions de joueurs en deux semaines. Mais Apex Legends avait fait fort l'année dernière en séduisant un million de joueurs en une journée, puis 2,5 millions en deux jours, c'est lui qui avait le record... jusqu'à aujourd'hui. Eh oui, Call of Duty: Warzone fait six fois mieux en 24h, et il est clair que le titre d'Activision est bien parti pour être le Battle Royale attirant le plus de joueurs pendant les jours suivants son lancement.

Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.