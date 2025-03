Call of Duty: Warzone, toutes les infos sur le retour de Verdansk

Les fans de Call of Duty: Warzone comptent les jours avant le grand retour de Verdansk, la première carte du Battle Royale free-to-play d'Activision. Le studio avait confirmé son arrivée dans une courte vidéo, la map sera réintroduite au lancement de la Saison 3, qui a pris un peu de retard. Mais l'attente touchera bientôt à sa fin.

Comme prévu, la date de sortie de la Saison 3 de Call of Duty: Warzone est fixée au 3 avril 2025, Activision dévoile aujourd'hui tout ce qu'il faut savoir :

C’est là que tout a commencé. Dans une version remise au goût du jour, Verdansk est de retour. Préparez-vous à (re)découvrir la carte iconique, avec le retour de fonctionnalités appréciées ainsi que l’arrivée de modes de jeu originaux. Dès le 3 avril, les joueurs verront renaître des souvenirs avec la mise à disposition d’armes légendaires, du CR-56 AMAX au Kilo 141, en passant par le puissant HDR. Et pour célébrer cette carte comme il se doit, un événement de lancement comprenant 20 récompenses gratuites attend tous les joueurs.

VERDANSK. PLUS BELLE QUE JAMAIS. FIDÈLE À VOS SOUVENIRS





Familière. Améliorée. Repensée : Verdansk a été reconstruite à partir de zéro afin d’être méticuleusement recréée aux standards d’aujourd’hui. Au programme, des ajustements d’éclairage qui changent la donne et des améliorations de la qualité de vie.

À savoir : Certaines parties de la carte sont des reproductions exactes, d’autres ont profité d’améliorations structurelles et sur leur distance d’affichage. Des détails cosmétiques sont aussi au programme, tandis que les pentes escarpées et les bâtiments ont une accessibilité plus cohérente.

Combats sur la côte Kastovienne : Les falaises du sud offrent de nouveaux espaces d’affrontements, avec notamment des tranchées et de côtes abruptes.

LES FONCTIONNALITÉS DE LA SAISON 3





Verdansk revient... à l'essentiel : Au programme, un gameplay authentique tout en intégrant les dernières nouveautés que les fans adorent.

Ajustements des mouvements multidirectionnel : Des ajustements ont été apportés afin de s’assurer que les mouvements soient plus proches de ce que les joueurs ont connu dans les premiers jours de Call of Duty: Warzone.

C’est comme si nous n'étions jamais partis : 150 joueurs, voix originale de l’annonceur, tir en chute libre, cinématiques d’entrée iconiques. Un retour aux sources, avant même d’avoir posé le pied à terre.

Mécanismes de jeu initiaux : Que ce soit du côté des caisses de ravitaillement, du butin flottant, des sacoches d'armure ou des menus de la station de ravitaillement, les joueurs retrouveront vite leurs habitudes. Les nouveautés appréciées, comme le fonctionnement actuel de l’arsenal et des atouts ou les zones de butin à grande valeur viennent se greffer à l’expérience originale, promettant le meilleur des deux mondes.

Un flashback rafraîchissant : Le butin bénéficie d'un rafraîchissement rétro. La thermite est de retour tandis que les contrats, les événements publics en match, les améliorations de terrain et les séries d’éliminations reviennent à l'essentiel, comme dans la version 2020 de Verdansk.

Camions, hélicoptères et plus encore : L'hélicoptère et quatre véhicules terrestres sont de retour. Tous ces véhicules ont été rééquilibrés pour garantir une direction et une maniabilité fidèles à l'esprit original.

Mettez les gaz, pas besoin des freins : Le mécanisme de rétrécissement des cercles fonctionne comme il y a cinq ans. Les largages arrivent au deuxième et au cinquième cercles, et les “zones mortes” en fin de partie ont été réduites au maximum.

Prenez de la hauteur : Les tyroliennes verticales feront leur entrée plus tard dans la saison. Cependant, leur utilisation a été repensée pour limiter l’exploitation abusive des points de vue en hauteur.

Verdansk s'ouvre : À mesure que la saison 3 progressera, attendez-vous à ce que les premiers points d'intérêt s'ouvrent. La carte sera en constante mutation et promet aux joueurs de découvrir de nouvelles zones en surface, sous terre, à bord du train ou encore [CONFIDENTIEL].

Mise à jour de la qualité de vie : De nombreuses améliorations rendent le jeu plus agréable, que ce soit via le redéploiement de l’escouade, la description des accessoires d’arme, les récapitulatifs détaillés lors des éliminations et plus encore.

Secrets de Verdansk : Les révélations, easter eggs et indices cachés sur [CONFIDENTIEL] n’ont jamais été aussi nombreux.