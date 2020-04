Activision-Blizzard : Bobby Kotick rassure quant au développement des futurs jeux

Avec l'épidémie de coronavirus COVID-19 qui sévit actuellement, la plupart des studios dans le monde ont opté pour le télétravail, c'est le cas du groupe Activision-Blizzard. Comme le rapporte CNBC, le président Bobby Kotick a donné son numéro de téléphone personnel aux 10 000 employés du groupe, encourageant les développeurs à le contacter directement pour leurs questions concernant la situation actuelle.

Pour autant, les studios continuent de tourner, et le développement des futurs jeux d'Activision-Blizzard suit son cours, « pour le moment ». Selon Bobby Kotick, il est encore trop tôt pour dire si certains titres seront repoussés, et il prévoit de faire le point dans un, puis trois mois. Le PDG explique qu'il fait tout pour que les employés puissent avoir la meilleure connexion Internet possible à la maison, et que c'est le groupe qui paye, sans oublier la mise à disposition d'équipement pour le développement, la création artistique et l'animation.

Les studios ne sont cependant pas à plaindre. Activision a notamment lancé Call of Duty: Warzone au début du confinement, attirant plus de 50 millions de joueurs en un mois, et Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée a fait une apparition surprise sur PS4 peu après. Dans un tout autre registre, Bobby Kotick affirme que Candy Crush « fonctionne exceptionnellement bien », et que de manière générale, les jeux du groupe « enregistrent des niveaux d'engagement record ».

De son côté, Blizzard travaille normalement sur Overwatch 2 et Diablo IV, mais le studio a lancé un nouveau personnage dans Overwatch et l'extension Shadowlands de World of Warcraft doit arriver, normalement, dans le courant de l'année 2020.