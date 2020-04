TEST de Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, les sensations sans le contenu

Comme en 2009, mais en mieux





Call of Duty: Modern Warfare Remastered nous invitait en 2016 à retrouver l'intégralité du contenu du quatrième volet de la franchise, celui qui a lancé une série dérivée culte. Cette fois, Activision opte pour une stratégie différente avec Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée, un projet dénué de Multijoueur et d'Opérations Spéciales pour se concentrer sur le seul mode scénarisé. De quoi justifier de passer à la caisse ? La réponse, dans notre test !

Difficile de savoir où s'arrête le remastered et où commence le remake.

Commençons par le nerf de la guerre pour toute remastérisation : la technique. Call of Duty: Modern Warfare 2 a plus de dix ans, et même si vous avez encore en souvenir ses graphismes de pointe et sa mise en scène mémorable de l'époque, il a bien vieilli. Mais comme pour Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Activision a une baguette magique pour transformer les jeux d'antan en hit moderne, et il la maîtrise à merveille.

À aucun moment le titre ne nous laisse nous rappeler qu'il s'agit d'une édition remastérisée tant il a toutes les qualités d'un FPS moderne. Des jeux de lumière au rendu des particules en passant par les environnements destructibles et la modélisation des armes, le photoréalisme est au rendez-vous. Les cieux sont sublimes, la neige est crédible, l'eau éclabousse comme jamais... Le plus impressionnant reste les personnages et les animations faciales qui, mieux que de rivaliser avec la concurrence, sont à la hauteur des meilleures productions usant de la motion capture.



La variété et la richesse des environnements sont ainsi magnifiées par les techniques modernes, alors que les ennemis se fondent parfaitement dans des décors détaillés, rendant l'action encore plus nerveuse. Le level design de l'époque gagne ainsi en efficacité, aussi bien pour les novices qui veulent rentrer dans le tas que les vétérans qui souhaitent jouer en difficulté maximale. Difficile de savoir où s'arrête le remastered et où commence le remake, mais nous avons à faire à bien plus qu'un simple lifting haute définition, alors que l'ensemble des décors a été amélioré et les animations modernisées. Et il en va de même pour la partie sonore, avec une immersion sans aucun défaut qui fait toujours autant plaisir à attendre. Les balles fusent, les moteurs vrombissent et les doubleurs maîtrisent le jeu, aussi bien en anglais qu'en français, même si quelques répliques sonnent un peu faux avec la version traduite.

Un Call of Duty reste un Call of Duty





Le gameplay n'a d'ailleurs pas vieilli d'un poil, cela n'aura rien d'étonnant pour un Call of Duty. La recette fonctionnait et fonctionne encore, avec des chapitres très diversifiés, qui font varier les armes et les véhicules, tout comme la géométrie des espaces qui accueillent nos fusillades. En revanche, l'IA est loin d'être au top : que les adversaires fuient à découvert ou dépassent nos lignes sans trop se faire déranger par nos alliés, elle sonne souvent faux, ce qui risque de faire rager. Ceux qui veulent augmenter la difficulté pour plus de sensations se retrouvent en effet à braver la mort en prenant pourtant toutes les précautions possibles.

Nous n'avons pas vraiment l'impression d'avoir joué au même jeu que celui qui est résumé en ligne.

Le scénario, lui, a cependant pris de l'âge. L'aventure enchaîne les missions à la réalisation impressionnante, avec des personnages sur différents fronts à travers le monde, sur fond de conflit entre États-Unis et Russie. Mais là où beaucoup de FPS ont appris à faire de la narration in-game, Call of Duty: Modern Warfare 2 ne raconte pas grand-chose lorsque le joueur a la manette en main, se contentant de faire le lien entre les chapitres avec des briefings amorphes de quelques dizaines de secondes. Nous avions souvenir de ne pas avoir tout bien compris à l'époque, et même en nous concentrant pour récupérer le maximum d'informations, nous n'avons pas vraiment l'impression d'avoir joué au même jeu que celui qui est résumé en ligne. L'attachement aux personnages et les rebondissements en pâtissent, même si la mise en scène compense ces faiblesses narratives.

Le plus gros défaut de Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée est enfin annoncé dans son titre. Le titre n'est livré qu'avec la campagne, sans Multijoueur ni Opérations Spéciales. Si nous pouvons entendre le discours de l'éditeur sur le fait que les parties en ligne peuvent déjà se faire sur bien d'autres jeux, dont certaines sur les cartes de l'épisode en question, difficile d'accepter l'absence des Spec Ops. Il est d'autant plus frustrant de traverser les missions de l'histoire les plus tactiques et les niveaux au level design si travaillé sans avoir envie d'y replonger à plusieurs, et retrouver l'ambiance des parties coopératives de l'époque.

Une campagne et puis s'en va





La durée de vie de l'expérience est donc réduite à son minimum : comptez entre quatre et cinq heures pour terminer l'histoire, peut-être plus en Vétéran, et certainement moins avec la difficulté la plus basse. C'est peu, très peu, car à part l'envie d'y retourner avec un défi plus élevé, ce n'est pas la collecte des Renseignements qui va ramener les joueurs. À vous seul de juger si le jeu mérite le prix auquel il est affiché, mais après tout, le titre n'est pas mensonger.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campagne Remastérisée réussit tout de même à reproduire une copie conforme de l'original avec la fougue d'un jeu de 2020. Plus proche du remake sur certains points, tant ses décors ont été sublimés et ses personnages retravaillés, cette production propose toujours des missions mémorables qui valent le détour pour tous les fans de FPS. Il n'en corrige cependant pas les défauts, de la durée de la campagne au scénario plus détaillé sur la Toile qu'au sein même de l'aventure. Et, même en étant prévenu, il est difficile de s'enlever l'envie de joueur à plusieurs, ne serait-ce qu'en coopération sur les absentes Opérations Spéciales...

Les plus Techniquement à la hauteur des meilleurs FPS d'aujourd'hui

L'immersion visuelle et sonore au top

Le gameplay nerveux de la série au rendez-vous

Certaines missions mémorables Les moins L'IA alliée et ennemie parfois aux fraises

Le scénario toujours peu compréhensible

L'absence des Opérations Spéciales difficilement acceptable