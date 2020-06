Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, Battle Royale à 200, nouveaux modes et plus avec un patch de 36 Go cette semaine !

C'est l'heure de la deuxième vague ! Non, pas (encore) celle du COVID-19, mais celle du contenu de la Saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone. Infinity Ward et Raven Software s'apprêtent à déployer un tas de nouveautés pour les modes en lignes de l'expérience, qui seront disponibles dès demain, mardi 30 juin à 8h00.

Cette Season Four Reloaded selon son nom anglophone ajoute avant toute chose une variante limitée dans le temps du mode Battle Royale Quads à 200 joueurs dans Warzone, celle-là même qui fait parler d'elle depuis des mois. Elle apporte aussi le mode Juggernaut Royale, où des tenues de Juggernaut peuvent être trouvées sur la carte pour se transformer en mastodonte avec un mini-gun. Et si un possesseur de l'attirail va au Goulag, une nouvelle tenue est dropée sur la carte. Pour les modes dotés de contrats, le Supply Run Contracts peut maintenant être trouvé sur la map, suite à quoi nous avons un certain temps pour nous rendre à la Station de Ravitaillement la plus proche pour bénéficier de réductions. Un nouvel équipement peut enfin être récupéré à Verdansk : le Spotter Scope, pour scanner les environs et marquer nos cibles sans être repéré.

Toujours du côté de Warzone, un bundle payant peut désormais être acheté pour bien démarrer dans le Battle Royale. Le Warzone Starter Pack coûte 4,99 €, et comprend les :

Legendary Shotgun Blueprint - Amalgam ;

Epic Krueger Skin – Alchemist ;

Epic Calling Card – Breathing Easy // Epic Emblem – Vulture Culture ;

Jeton de bonus Double Battle Pass XP de 1h ;

Jeton de bonus Double Weapon XP de 1h.

Pour l'ensemble des modes en ligne, vous pouvez acheter une nouvelle arme, le sniper Rytec AMR, pour le moment compris dans le bundle Lost Souls. Plusieurs packs ont été ajoutés à la boutique, dont un permettant d'obtenir l'Opérateur Roze. Rogue Operative, avec un autre personnage inédit et le plan d'arme légendaire Assault Rifle Juliet, ainsi que Golden Idol, comprenant Zane et un plan d'arme, sont prévus pour plus tard. Et côté Multijoueur, la carte Cheshire Park va être ajoutée avec la patch de demain, nous emmenant dans un jardin londonien, tandis que le mode Team Defender voit deux équipes s'opposer pour garder un unique drapeau le plus longtemps possible.

Dernière information, il faudra encore télécharger une mise à jour pour profiter de toutes ces nouveautés. Elle pèsera entre 22 et 36 Go pour les possesseurs de Modern Warfare, 22-30 Go pour ceux de Warzone, et les joueurs sur PS4 et Xbox One devront télécharger un deuxième patch de 3,5 Go puis redémarrer leur client pour voir le contenu débloqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que le poids de l'installation générale sera très légèrement supérieur à ce qu'il est maintenant après la prise en charge du patch sur Modern Warfare, et même inférieur sur Warzone. C'est déjà ça de pris, non ? Le jeu d'Activision et Infinity Ward est disponible à 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, plus de 262 millions d'euros gagnés pendant le confinement