Call of Duty: Black Ops Cold War, Nuketown '84, Prestiges, progression, et Saison 1 croisée avec Warzone, des détails sur l'avenir !

Activision nous avait promis un gros déballage imminent pour le contenu supplémentaire de Call of Duty: Black Ops Cold War et le contenu croisé avec Warzone, et il est maintenant disponible. Première chose : avant le début des festivités, le 24 novembre, nous pourrons profiter de Nuketown '84, la nouvelle version de la map culte de la série, en Multijoueur ! Suite à cela, attendez-vous aux plus grosses vagues de DLC gratuits de la saga Black Ops.

La progression sera commune à Warzone, Black Ops Cold War et Modern Warfare, en reprenant les éléments d'évolution de ce dernier, couplés à un nouveau système de Prestige. Après une pré-saison jusqu'au 10 décembre, avec toujours des niveaux de 1 à 55, c'est à cette date que la Saison 1 débutera avec une progression alors partagée entre les 3 expériences. Cela veut aussi dire que votre rang sera réinitialisé le mois prochain pour que chacun reparte du même pied, sans que vous perdiez vos éléments débloqués jusqu'à présent. Eh oui, le mode Zombies partagera également ce même principe.

Un système de Prestige fera donc son apparition à la place des Rangs d'Officier dès la Saison 1, avec des défis à compléter pour remporter de l'expérience et des récompenses en tout genre. À noter que le moyen le plus rapide de remporter de l'expérience sera via Call of Duty: Black Ops Cold War, où les défis seront les plus lucratifs, et que la plupart des éléments à débloquer pourront toujours l'être gratuitement. Plus d'information sur ce sujet seront données d'ici la fin de semaine.

La personnalisation d'arme sera assez similaire à Modern Warfare, avec des Plans d'Armes et des camouflages à collectionner, et toutes celles débloquées l'année dernière pourront être utilisées dans Warzone après décembre. En revanche, les armes de Black Ops Cold War ne pourront être jouées dans Modern Warfare, et vice versa. L'arsenal de chaque génération sera identifié par un logo du jeu sur les armes. Il en ira de même pour les Opérateurs, les deux générations pouvant cohabiter dans le free-to-play, tout comme leurs skins et Finishing Moves, et eux seront utilisables dès la sortie.

Côté Battle Pass, à partir du 10 décembre, il ne concernera plus que BOCW et Warzone : tous les éléments débloqués par le passé seront utilisables en ligne jusqu'à nouvel ordre, et vous pourrez progresser dans le Passe de Combat en jouant en Multijoueur à Modern Warfare, même si les items propres aux nouvelles saisons ne pourront être utilisés dans cet ancien épisode. La boutique en ligne sera elle accessible à partir de la Saison 1 pour Call of Duty: Black Ops Cold War, avec des éléments qui pourront être compatibles avec tout ou partie des expériences : cela sera encore une fois indiqué par des logos très clairs sur les objets.

En général, Treyarch précise que le contenu de MW sera supporté « au moins jusqu'à la fin des saisons initialement prévues pour Call of Duty: Black Ops Cold War », mais que s'il n'y actuellement aucun plan pour supprimer des éléments, « il peut y avoir des occasions ou du contenu devienne temporairement ou définitivement inaccessible » pour assurer la meilleure expérience au joueur. Vous êtes sûrement saufs pour quelques mois, mais ne vous attendez pas forcément à conserver vos acquis ad vitam æternam... Enfin, si vous avez tous les jeux installés sur votre console, vous pouvez inviter un joueur de Modern Warfare ou Warzone à vous rejoindre sur Call of Duty: Black Ops Cold War, ou inversement, et le cross-play comme le cross-gen sont possibles.

Un premier visuel nous promet l'arrivée de modes et cartes pour le Multijoueur, armes, déclinaisons du mode Zombies, nouveautés pour Warzone et même le retour de Escarmouche 2v2 dès la Saison 1 le 10 décembre. Call of Duty: Black Ops Cold War sortira le 13 novembre, et vous pouvez le précommander pour 56,99 € à la Fnac.



