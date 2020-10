Call of Duty: Black Ops Cold War, un mois de sortie pour la nouvelle Saison 1 de Warzone, les Classes de Modern Warfare pourront être utilisées

Activision veut faire perdurer Call of Duty: Warzone dans le temps, et va pour cela l'intégrer complètement à Call of Duty: Black Ops Cold War à la sortie de celui-ci. Activision avait ainsi confirmé que les futurs Battle Pass ne seraient plus partagés avec Modern Warfare, mais entre Warzone et Black Ops Cold War, mais nous n'avions pas encore beaucoup d'informations sur le futur du Battle Royale.

Daniel I. Alegre,Chief Operation Officer d'Activision Blizzard, a effleuré le sujet lors du dernier bilan avec les investisseurs.

Le contenu en jeu de Black Ops Cold War sera centré sur le même système qui résonnait si bien avec les joueurs de Modern Warfare. Et à partir de la première saison de contenu en décembre, Black Ops Cold War sera intégré à Warzone. Nous intégrerons les personnages et les armes de Black Ops Cold War dans l'expérience free-to-play avec un nouveau contenu conséquent, garantissant que Warzone reste à la fois une expérience formidable et une puissante rampe d'accès vers le contenu premium de la franchise.

La première saison partagée entre les deux expériences, ce ne sera donc pas avant décembre 2020. Rob Kostich, président de la société, a lui confirmé que nous pourrons bien toujours choisir entre nos Classes avec les armes et équipements de Modern Warfare, et désormais ceux de Black Ops Cold War.



[...] Mais d'abord, la progression de base de Black Ops Cold War s'appuiera sur le succès et les qualités de Modern Warfare. Par exemple, toutes les nouvelles armes et impressionnants opérateurs Black Ops que vous débloquez durant votre progression de niveau 1 à 55 seront utilisables dans le Multijoueur et dans Warzone, tout comme cela fonctionnait dans Modern Warfare. Le contenu du Battle Pass de la boutique fonctionnera également dans le Multijoueur et Warzone. Maintenant, les joueurs, bien sûr, peuvent continuer à utiliser leur contenu Modern Warfare dans Warzone une fois que Black Ops sera lancé, et par conséquent, une fonctionnalité intéressante que les joueurs verront est qu'ils pourront choisir soit leurs Classes Black Ops, soit leurs Classes de Modern Warfare. [...] Maintenant en termes de timing, Daniel l'a mentionné. Nous nous attendons à ce que la Saison 1 de Black Ops Cold War et Warzone soit lancée en décembre et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à voir Black Ops et Warzone commencer vraiment à travailler ensemble de manière cool et amusante. Encore une fois, beaucoup plus de détails à venir, que nous allons révéler dans une semaine ou deux.

Le mot de la fin, c'est donc que les présentations avec le futur de Call of Duty: Warzone seront faites d'ici deux semaines maximum, avec visiblement un retour à une Saison 1. Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible en précommande pour 56,99 € sur Cdiscount, et sa sortie est calée au 10 novembre 2020.

