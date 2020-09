Call of Duty: Black Ops Cold War, dates de la bêta, maps, modes de jeu, cross-play et Battle Pass avec Warzone, le Multijoueur pleinement détaillé

Cela ne fait que deux semaines depuis la révélation de Call of Duty: Black Ops Cold War, centrée sur son solo et où ses différentes éditions ont été détaillées, mais Activision n'a pas chaumé depuis, entre une cinématique dans le bureau du président Reagan et un trailer en 4K pour vanter les technologies de NVIDIA avec ses nouvelles cartes graphiques RTX 30. Ce mercredi soir, nous avions rendez-vous pour la présentation du Multijoueur, composante ô combien essentielle de la licence, qui a eu donc donné lieu à un très long livestream durant quatre bonnes heures.

En plus de la bande-annonce dédiée à ce mode de jeu, visible ci-dessus, ce sont les dates de la bêta ouverte qui ont été données, sans grande surprise puisque les fuites étaient déjà passées par là. Il y aura donc deux longs week-ends pour en profiter en octobre, comme détaillé sur le blog officiel d'Activision.

La bêta de Black Ops Cold War se déroulera sur deux week-ends. Chaque « week-end » dure environ cinq jours au total, du jeudi à 19h00 (CEST) jusqu'au lundi fin de journée (heure de fin du contenu à préciser). Week-end 1 : Bêta exclusive à la PlayStation 4 Le premier week-end de la bêta est exclusivement réservé aux détenteurs d'une PlayStation 4 et commencera le jeudi 8 octobre pour se terminer le lundi 12 octobre. Week-end 1 : Accès anticipé Les jeudi 8 et vendredi 9 octobre, les joueurs ayant précommandé Black Ops Cold War pourront profiter de l'accès anticipé sur PlayStation 4. Toutes les informations sur les précommandes sont disponibles ici. Week-end 1 : bêta ouverte La période allant du samedi 10 octobre au lundi 12 octobre est gratuite pour tous les détenteurs d'une PlayStation 4. Si vous possédez une PlayStation 4 ainsi qu'une connexion Internet, vous devriez êtes paré, même si un abonnement PlayStation Plus est nécessaire dans certains territoires. Week-end 2 : Bêta sur PlayStation 4, Xbox One et PC (cross-play) Le deuxième week-end de la bêta sera ouvert aux joueurs sur PlayStation 4, Xbox One et PC, à partir du jeudi 15 octobre jusqu'au lundi 19 octobre. Si vous jouez sur PlayStation 4, que vous ayez précommandé le jeu ou non, vous pourrez continuer de jouer gratuitement à la bêta ouverte pendant toute la durée du deuxième week-end. Week-end 2 : Accès anticipé Lors des deux premiers jours du week-end (jeudi 15 et vendredi 16 octobre), l'accès anticipé ne sera disponible qu'aux joueurs qui ont précommandé ou préacheté le jeu sur Xbox One ou sur PC via le client Battle.net de Blizzard. Si vous possédez une Xbox One ou un PC et que vous souhaitez jouer le plus longtemps possible lors du deuxième week-end de la bêta, n'oubliez pas de précommander. Cette période est réservée aux joueurs sur PS4. Rendez-vous en ligne ici pour avoir des informations sur la précommande. Week-end 2 : bêta ouverte Le reste du week-end, la bêta ouverte (du samedi 17 octobre au lundi 19 octobre) sera disponible pour tous les joueurs sur PlayStation 4, Xbox One ou PC. Si vous avez une Xbox One, il est nécessaire de bénéficier d'un abonnement au Xbox Live Gold pour jouer. Si vous avez un PC, il est nécessaire de bénéficier d'un compte Battle.net pour jouer. Mis à part ces conditions et une connexion Internet, vous devriez avoir tout ce dont vous aurez besoin pour jouer. Rappelez-vous, le deuxième week-end de la bêta se fera en cross-play.

Passons maintenant au plus intéressant, à savoir les cartes et modes de jeu. Le Multijoueur nous fera voyager à travers le monde, que ce soit dans l'Atlantique nord avec Armada, en plein milieu du désert angolais sur Satellite, à Moscou en plein cœur de l'URSS, sur les lacs gelés de l'Ouzbékistan dans Carrefour et bien entendu à Miami, la map qui avait fuité. Elles sont détaillées en page suivante, avec pour chacune une vidéo de gameplay en provenance de Game Informer. Il ne s'agit bien sûr que d'un échantillon des environnements dans lesquels nous pourrons évoluer. Et comme vous pourez le constater, Treyarch a essayé de respecter au mieux le cadre historique du début des années 80.

Les modes disponibles au lancement seront eux en partie assez classiques avec les traditionnels Matchs à mort par équipe, Recherche et destruction, Domination, Élimination confirmée et Contrôle en compétitif, mais ils seront aussi accompagnés par les petits nouveaux Escorter le VIP, Armes combinées et Équipe d'assaut, détaillés en page 3 avec le gameplay.

Il sera possible de créer sa classe et de combiner l'équipement avec quatre différents Jokers de classe, en plus de gagner des améliorations de combat durant les parties et personnaliser les armes avec différents accessoires. L'évolution la plus notable est sans doute à chercher du côté des Séries de points (scoretreaks), qui sont conservées après la mort ! Pas de panique, il y aura des temps de rechargement pour éviter le spam. Enfin, les mouvements ont été améliorés.

Comme nous le savons déjà, le cross-play sera au cœur de ce nouvel épisode, que ce soit entre les différentes plateformes de jeu actuelles et celles à venir, avec une progression partagée dans tous les modes de jeu, et donc en Multijoueur, permettant de passer d'un support à un autre. La version PC chapeautée par Beenox bénéficiera tout de même de quelques avantages comme des widgets de surveillance améliorés et autres notifications si un souci de performance est détecté, en plus de divers paramètres de jeu et fonctionnalités visuelles.

Vous serez également ravis d'apprendre qu'il n'y aura pas de Season Pass, mais toujours plus de contenu gratuit interconnecté avec le Battle Royale Warzone via des Battle Pass, permettant de débloquer des nouveautés à utiliser dans les deux jeux.

Passe de combat, Boutique et intégration de l'arsenal avec Warzone Warzone continuera d'évoluer après la sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War, intégrant certains thèmes, certaines armes et certains opérateurs de Black Ops Cold War dans l'expérience grandiose de ce Battle Royale gratuit. Pour plus de détails, les deux jeux auront des contenus saisonniers post-lancement communs via le retour du système de Passe de combat et de la Boutique, en plus d'un système de progression partagée. À sa sortie, Black Ops Cold War va inclure un tout nouveau parcours de mise à niveau qui sera ensuite connecté à Warzone, permettant aux joueurs de débloquer de nouveaux contenus fonctionnels pouvant être utilisés dans les deux jeux. Les deux jeux sont pensés pour proposer des contenus saisonniers post-lancement communs via le retour du système de Passe de combat et de la Boutique. En plus de tous les nouveaux contenus Black Ops Cold War, les joueurs de Warzone auront toujours accès aux objets qu'ils ont gagnés par le passé : les armes, opérateurs, plans, équipements, éléments esthétiques et autres gagnés durant leurs expériences dans Modern Warfare. Veuillez noter que les contenus débloqués au préalable dans Modern Warfare ne sont disponibles et utilisables que dans Modern Warfare et Warzone. Cela signifie : Les joueurs ayant débloqué des objets de Modern Warfare dans Modern Warfare ou Warzone conserveront ces contenus à la sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War en novembre.

Tout le nouveau contenu fonctionnel de Black Ops Cold War, comme les armes et les accessoires de base, se débloque simplement en jouant à Black Ops Cold War et Warzone.

Le système de Passe de combat continuera de proposer des niveaux gratuits (de manière similaire au Passe de combat de Modern Warfare), qui incluront de nouvelles armes de base en plus des autres types d'objets que les joueurs peuvent débloquer simplement en jouant au jeu.

(de manière similaire au Passe de combat de Modern Warfare), qui incluront de nouvelles armes de base en plus des autres types d'objets que les joueurs peuvent débloquer simplement en jouant au jeu. Les Passes de combat seront lancés en tandem avec les saisons en direct après le lancement, et comprendront des contenus thématiques correspondant au récit de chaque saison.

Les joueurs peuvent voir les contenus qu'ils pourront récupérer ou acheter via le Passe de combat ou la Boutique.

Le Passe de combat et la Boutique proposeront une variété de contenus cosmétiques comme des opérateurs, des armes, des plans, des objets pour personnaliser votre identité, et bien plus.

Il n'y aura pas de modèle de Season Pass. Les cartes et modes Multijoueur post-lancement seront gratuits et proposés simultanément à tous les joueurs sur l'ensemble des plateformes.

Vous pouvez revoir la présentation ci-dessous si jamais vous avez du temps libre, avec une tonne de gameplay.

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War est fixée au 13 novembre sur PS4, Xbox One, Xbox Series X | S et PC, une version PS5 étant aussi attendue en cette fin d'année. Vous pouvez précommander votre exemplaire dès 74,99 € à la Fnac.