Call of Duty: Black Ops Cold War, les configurations et spécificités PC officialisées, le poids de l'installation déjà délirant

Même si nous avons déjà eu un aperçu de ce qu'offrait Call of Duty: Black Ops Cold War sur PC avec sa bêta, nous ne connaissions pas encore toutes ses spécificités techniques. Activision fait le point sur le sujet sur son site officiel, bande-annonce inédite à l'appui.

Cette version développée Beenox à partir de la mouture créée par Treyarch et Raven Software proposera plus de 200 paramétrages possibles, du choix des touches à la jouabilité à la manette, en passant par l'audio, l'interface et bien plus encore. Il y en aura encore plus que lors de la bêta au lancement, pour vous dire. Côté technique, le jeu tournera jusqu'en 4K et avec un framerate illimité, et sera compatible avec les écrans ultra-larges et les écrans multiples. Avec une NVIDIA GeForce RTX, vous pourrez afficher les ombres boostées par le ray tracing et l'occlusion ambiante. Le DLSS 2.0 et la récente Reflex Techonology pourront aussi être activés.

Activision rappelle enfin que le cross-play avec les joueurs console sera possible, mais pas obligatoire, l'option pouvant être désactivée. Dernier point, et non des moindres, les configurations recommandées ont été officialisées, du minimum à l'Ultra RTX. Prévoyez déjà de l'espace pour votre disque dur : il faudra 175 Go pour installer l'ensemble des modes au lancement (50 Go juste pour le multijoueur), et même 250 Go pour les technologies RTX. Bien évidemment, ce poids de l'installation ne devrait pas baisser avec les futurs DLC...

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible en précommande pour 56,99 € sur Cdiscount, et sa sortie est calée au 10 novembre 2020.