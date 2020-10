NVIDIA : la technologie NVIDIA Reflex s’invite sur Call of Duty: Black Ops Cold War

La bêta de Call of Duty: Black Ops Cold War c’est pour très bientôt et cela NVIDIA ne l’a pas oublié. Le rendez-vous est fixé au 8 octobre pour les joueurs ayant précommandé leur exemplaire sur PS4. Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est la bêta du 15 octobre qui signe le début des hostilités en cross-play avec les joueurs Xbox et PC qui entrent dans la danse.

NVIDIA a en effet bossé sur son pilote GeForce Game Ready pour que ses utilisateurs puissent profiter des largesses du constructeur sur le dernier opus de la saga militaire. Grâce à cette mise à niveau, Call of Duty: Black Ops Cold War supporte la technologie NVIDIA Reflex. Cette dernière mesure et réduit la latence en jeu en optimisant le GPU. Un peu plus quand il s’agit d’être réactif dans un FPS compétitif.

NVIDIA nous rappelle d’ailleurs que Call of Duty: Black Ops Cold War rejoint une liste de gros jeux qui supportent déjà NVIDIA Reflex ou qui ont annoncé une prise en charge prochaine. Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Warzone en font partie, tout comme Apex Legends, Destiny 2 ou encore Fortnite et Valorant.

Enthousiaste pour le prochain opus de Call of Duty, vous pouvez vous procurer un tee-shirt estampillé Cold War sur Amazon pour 13,99 €.