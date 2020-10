Call of Duty: Black Ops Cold War, un trailer excitant pour la bêta de ce week-end

Call of Duty: Black Ops Cold War a déjà pu être essayé par les joueurs PS4 dans le cadre d'une alpha exclusive à cette console. Le public a été au rendez-vous : cette phase de test a tout simplement été la plus téléchargée de l'histoire de la saga. Le gros morceau n'arrive pourtant que dans quelques jours avec la bêta du jeu de Treyarch et Raven Software, qui a droit à sa bande-annonce aujourd'hui.

La bêta sera jouable dès le jeudi 8 octobre à 19h00 pour ceux ayant précommandé leur exemplaire sur PS4, avant d'être ouverte à tous les joueurs de la console jusqu'au 12 octobre. Ensuite, après une pause de 3 jours, tous les possesseurs de la PS4 auront encore accès à la phase suivante, qui s'ouvrira aux personnes ayant réservé une copie sur Xbox One et PC à partir du 15 octobre, puis à l'ensemble de la communauté sans restriction du 17 au 19. Enfin, le Xbox Live Gold sera tout de même requis sur Xbox One, et le PlayStation Plus pourrait être nécessaire dans certains pays. À noter que le second week-end se fera en cross-play. Comme le rappelle le trailer, vous pourrez expérimenter les modes MME, Domination, Escorter le VIP, Élimination Confirmée et Armes Combinées.

Call of Duty: Black Ops Cold War peut être précommandé à la Fnac pour 59,99 €, et sa date de sortie est fixée au 13 novembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.

