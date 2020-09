Call of Duty: Black Ops Cold War, carte, rareté d'arme, exfiltration, cross-play, gameplay, tout sur le mode Zombies en vidéo !

Treyarch a comme prévu dévoilé en grande pompe le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War ce soir. Et c'est au travers d'une vidéo explicative de plus de 8 minutes s'ouvrant sur une impressionnante bande-annonce que nous avons découvert la vision des développeurs pour le prochain chapitre narratif de Dark Aether, bien connu des fans, et qui s'appelle Die Maschine.

L'action nous place au début des années 80, après que les évènements de Black Ops 4 n'aient pas tout à fait remis les choses en place dans le multivers. En tant que membre de Requiem, une unité spéciale de la CIA dirigée par Grigori Weaver, nous allons devoir explorer un étrange bunker de la Seconde Guerre mondiale qui n'a pas été affecté par le temps, bien qu'il soit censé être abandonné. En parallèle, Omega Group, un groupe rival mené par les Soviets, s'intéresse aussi au lieu, et cette quête croisée va forcément vite prendre un tournant surnaturel.

Côté gameplay, attendez-vous au retour de vos Atouts et armes préférés, du Sacré Punch, et de bien plus de mécaniques appréciées. Mais il y aura bien des nouveautés, à commencer par un système de rareté d'arme : les plus difficiles à trouver seront les plus puissantes, mais cela veut aussi dire que certaines armes récupérées dans les premières manches pourront encore être efficaces durant les plus tardives. Des Améliorations de Combat pourront aussi être craftées et trouvées, pour rajouter à notre arsenal un Lance-Grenades, une Sentinelle, ou encore un Arc Explosif. Les Atouts pourront désormais être utilisés à la chaîne, sans autre limite que notre pouvoir d'achat, et les bornes Cola Énergisant et Mastodonte de Comptoir feront leur retour. L'idée originale la plus intéressante sera l'ajout d'une possibilité d'exfiltration. Plutôt que de mourir face à la horde de morts-vivants, vous pourrez choisir d'abandonner la partie en quittant la carte par hélicoptère, avec quelques bonus à la clé si vous y arrivez. Et pour une fois, le choix du personnage ne sera pas limité à quatre visages : vous pourrez incarner tous les Opérateurs que vous possédez, et des protagonistes de la campagne comme Russell Adler, Lawrence Sims et Frank Woods.

Clou du spectacle, pour la première fois chez Treyarch, le mode Zombies sera jouable en cross-play sur toutes les plateformes, et la progression sera croisée avec celle du Battle Pass ! Il y aura également du contenu gratuit pour cette expérience à venir au fil des mois, comme toujours désormais avec les jeux de la saga. Call of Duty: Black Ops Cold War peut être précommandé à la Fnac pour 59,99 €, et sa date de sortie est fixée au 13 novembre.

