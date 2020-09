Call of Duty: Black Ops Cold War, date et heure de révélation imminente pour le mode Zombies, l'alpha a battu des records

Révélé tardivement, Call of Duty: Black Ops Cold War profite mécaniquement d'une promotion très rapide. C'est donc quelques semaines après la présentation du mode Multijoueur, où le mode Zombies a justement été teasé, que nous allons découvrir la nouvelle version de ce mode tant apprécié.



Le site teaser Pawn Takes Pawn, qui a déjà servi à faire monter la sauce autour de la campagne, a été mis à jour avec de nouvelles pages. La communauté a vite découvert un portail avec une courte vidéo chaotique dédiée au mode Zombies, qui se termine avec un rendez-vous fixé au mercredi 30 septembre à 19h00, sans doute pour un teaser sur la chaîne YouTube de la saga, avant la révélation à 19h30 pour en découvrir plus.

À part ça, sans donner les chiffres de participation, Treyarch et Raven Software ont confirmé que l'alpha d'il y a 10 jours, pourtant réservée à la PS4, est devenue la session de test la plus téléchargée de l'histoire de la saga. Il y a donc eu plus de millions de joueurs durant cet essai que durant n'importe quelle bêta des années passées, preuve que l'attente est énorme autour de ce nouvel épisode.

Merci à tous d'avoir participé à l'Alpha de #BlackOpsColdWar. Un nouveau record de téléchargements a été atteint dans l'histoire des Alpha et Beta de Call of Duty.



Rendez-vous dès le 08/10 pour la Beta sur PS4, et le 15/10 pour la Beta cross-play. pic.twitter.com/GS8rDp8Eya — Call of Duty France (@CallofDutyFR) September 28, 2020

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War, c'est pour le 13 novembre sur PC, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 74,99 € à la Fnac.