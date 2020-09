Call of Duty: Black Ops Cold War, modes, cartes et bonus pour Modern Warfare et Warzone, tout sur l'alpha PS4 gratuite de ce week-end

Nous savons, depuis la grosse révélation du Multijoueur de Call of Duty: Black Ops Cold War, qu'il aura droit à une bêta en plusieurs phases à compter du 8 octobre prochain. La conférence dédiée à la PS5 d'hier a tout de même réservé une belle surprise aux joueurs PS4, alors qu'Activision a confirmé qu'une alpha allait se tenir ce week-end, et serait gratuite pour tout le monde.

Le directeur narratif James Mattone revient sur cette annonce sur le PlayStation Blog, histoire d'éclaircir les derniers points flous sur cette initiative. Oui, l'alpha sera gratuite pour tout le monde, sans besoin d'avoir précommandé son exemplaire, ni même d'être abonné au PS+ ! Le client et ses 25 Go peuvent être téléchargés dès maintenant sur le PlayStation Store, pour ensuite pouvoir profiter pleinement de vos sessions de jeu du vendredi 18 septembre à 19h00 au dimanche 20 septembre à la même heure.

L'alpha donnera accès à Match à Mort en Équipe, Domination et Kill Confirmed en 6v6, mais aussi au nouveau mode en 12v12, Armes Combinées : Domination.

Modes – Multijoueur à 6 contre 6 : Match à mort en équipe, Domination, Kill Confirmed (disponible du 18 au 20 septembre)

L’alpha comportera trois modes de jeu traditionnels sur deux cartes conçues pour les combats à 6 contre 6.

Parmi ce trio, on retrouve la base des modes de jeu par équipe de Call of Duty – Match à mort en équipe –, mais également Kill Confirmed, une variante du Match à mort en équipe où les Opérateurs doivent confirmer les victimes en récupérant des plaques d’identification laissées par les joueurs éliminés avant qu’elles ne soient récupérées par l’équipe ennemie.

Ensuite, il y a Domination, un mode à objectif essentiel de la franchise Call of Duty. Attendez-vous à une zone de capture plus étendue que dans les titres précédents avec le mode Domination de Black Ops Cold War. Cela vous donnera plus d’opportunités offensives et défensives lors de la capture d’un point d’intérêt.

Ces trois modes seront disponibles sur les cartes suivantes lors de l’alpha :

Carte – Miami

Un véhicule de transport de prisonniers a été intercepté par des mercenaires de la DGI, et les forces de la CIA débarquent pour les éliminer dans la chaleur étouffante de Miami, à South Beach.

Entourés par des bâtiments de style art déco éclairés par des néons, les Opérateurs s’affrontent dans les rues et sur une partie du front de mer. Les toits et fenêtres représentent des options idéales pour les tireurs d’élite qui peuvent tirer parti des rues vides et des plages à perte de vue.

Pendant ce temps, les Opérateurs peuvent évoluer au corps à corps en se faufilant dans les pièges à touristes vides, dans les garages ou sur le front de mer et ainsi contourner les combattants ennemis.

Carte – Satellite

Dévoilée lors de la première bande-annonce de Black Ops Cold War, Satellite se situe dans le désert angolais. Un satellite KH-9 américain a été abattu.

Les forces soviétiques et américaines arrivent sur un champ de bataille dénué de structures humaines. Il n’y a que le satellite en question en plein cœur de la carte. Outre ce point central à couvert, les affleurements et arches de roche fournissent un certain degré de protection et la possibilité de contourner l’ennemi.

De plus, les dunes de sable naturel dans la partie opposée de la carte sont un lieu idéal pour les snipers, mais ils seront complètement à la merci des tirs aériens ou des balles de gros calibre perdues.

Présentation de Combined Arms: Domination (disponible du 18 au 20 septembre)

Combined Arms: Domination est une nouvelle version en 12 contre 12 du mode traditionnel Domination, avec des véhicules, et qui se passe sur des cartes plus grandes que pour les matchs en 6 contre 6.

Dans Combined Arms, les véhicules comme les tanks, les motoneiges, les jetskis ou les canonnières permettront aux équipes de gagner en puissance et en mobilité dans ces environnements gigantesques. Tout comme avec le mode Domination en 6 contre 6, les équipes devront capturer et défendre différents objectifs situés entre deux zones d’apparition.

Outre les combats à l’arme à feu traditionnels et les Scorestreaks, Combined Arms: Domination se démarque par la sélection de véhicules à la disposition des équipes pour inverser la tendance du combat.

Dans l’alpha, Combined Arms: Domination aura lieu sur deux cartes :

Carte – Armada

Nous sommes en 1984, et les forces soviétiques et américaines s’affrontent dans l’Atlantique Nord pour retrouver un prototype de sous-marin nucléaire.

Les équipes devront s’affronter en haute mer lors d’escarmouches sur plusieurs navires, mais aussi utiliser des tyroliennes et divers véhicules pour dompter la mer agitée.

Le navire central est la plaque tournante des combats de toutes formes, du corps à corps dans les stations de contrôle aux duels de snipers sur des navires adjacents en passant par les conflits aquatiques sous la surface de l’eau. Assurez-vous de visiter tous les recoins de la carte pour découvrir de nouveaux accès vers les points d’objectif et restez sur vos gardes.

Carte – Crossroads

En pleine campagne soviétique gelée, les forces de l’OTAN ont tendu une embuscade à un important convoi militaire acheminant des lance-missiles intercontinentaux.

Les agents pourront utiliser des tanks et des motoneiges pour se déplacer plus facilement dans cette toundra enneigée qui offre de nombreuses cachettes aux tireurs d’élite souhaitant éliminer leurs cibles à distance.

Pour remporter la victoire, il peut être intéressant de prendre le contrôle de la station de communication, une structure esseulée en plein centre du lac gelé. Ou, si vous êtes plutôt du genre à contourner l’ennemi, intéressez-vous au pont branlant qui s’étend au-dessus d’un gouffre mortel… Enfin, si vous n’avez pas le vertige, bien sûr.

Vous souhaitez voir les nouvelles cartes et les nouveaux modes en action ainsi qu’un résumé du multijoueur ? Alors, n’oubliez pas de regarder la vidéo de présentation de Call of Duty: Black Ops Cold War ici !

Arsenal traditionnel et options de Scorestreak

Avant de vous lancer dans les cartes et modes ci-dessus, découvrez plus en détail les fonctionnalités Create-a-Class, Gunsmith, et la personnalisation des Scorestreaks présentées dans une version limitée lors de l’alpha.

Lorsque vous choisissez votre arsenal, découvrez les nouvelles Field Upgrades disponibles. Il s’agit de pièces d’équipement gagnées progressivement. Elles offrent un bonus à votre escouade ou limitent les capacités de l’équipe ennemie. Les Wildcards altèrent également de manière significative les règles de la fonctionnalité Create-a-Class en offrant quatre options puissantes au choix pour une flexibilité optimale.

Sinon, des arsenaux par défaut pour les Opérateurs sont disponibles. Ils offrent une sélection d’armes, d’accessoires, de bonus, d’équipements, de Field Upgrades et de Wildcards choisis par les développeurs. Pour ceux qui cherchent l’inspiration dans Create-a-Class et Gunsmith, ces arsenaux par défaut peuvent être un bon début pour apprendre à créer votre propre arsenal personnalisé.

Lorsque tout sera paramétré aux petits oignons, plongez dans le mode multijoueur et enchaînez les Scorestreaks. Ils peuvent être cruciaux pour décrocher la victoire. Les points de Scorestreak – que vous gagnez en éliminant des cibles et en effectuant des objectifs – sont sauvegardés même lorsque vous mourez. Restez en vie et enchaînez les victimes avec la même vie pour gagner des multiplicateurs de points qui vous permettront de remporter des technologies de pointe et ainsi de prendre l’avantage au combat.