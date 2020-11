Call of Duty: Black Ops Cold War, l'énorme poids de l'installation PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S confirmé

Le poids de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone est un vrai problème pour les joueurs, surtout ceux sur consoles. Les titres dépassent allégrement la centaine de giga-octets si vous avez installé l'ensemble de l'expérience. Visiblement, Activision n'a pas appris à optimiser ses jeux depuis l'année dernière, car Call of Duty: Black Ops Cold War pèsera encore lourd sur vos disques durs.

Lors de l'annonce des configurations requises sur PC, un espace libre de 175 à 250 Go était demandé. Finalement, au lancement, ce sera moins que ça, peut-être car les chiffres définitifs ne comptent pas Warzone : prévoyez 35 Go pour le Multijoueur seul, 82 Go pour tout le jeu, et 125 Go avec le pack de textures pour les graphismes en mode Ultra. Et sur consoles, il faudra tout télécharger d'un coup, mais il sera possible de supprimer des parties de l'expérience au terme de l'installation. Côté espace libre, vous aurez besoin de :

PlayStation 4 : 95 Go ;

PlayStation 5 : 133 Go ;

Xbox One : 93 Go ;

Xbox Series X|S : 136 Go.

Bien évidemment, ces chiffres sont amenés à grossir avec les futures mises à jour, et Raven Software et Treyarch en prévoient bon nombre. Pour les connexions lentes, le pré-téléchargement arrive très bientôt : ce sera dès le 5 novembre à 18h00 sur PS4 et Xbox One, le 10 novembre à 19h00 sur PC, et dès le lancement des Xbox Series X | S et PS5 les 10 et 12 novembre. La date de sortie officielle, c'est toujours pour le 13 novembre 2020, et vous pouvez précommander pour 56,99 € sur Amazon.fr.