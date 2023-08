Lies of P : le Souls-like avec Pinocchio est gold

Round8 Studio et Neowiz Games s'apprêtent à lancer Lies of P, un jeu de rôle et d'action au gameplay exigeant qui reprend de nombreuses mécaniques des Dark Souls de FromSoftware, au temps de la Belle Époque dans une ville en ruine. Le titre permettra d'incarner Pinocchio et il sera à l'heure.

Les studios ont en effet annoncé cette semaine que Lies of P est gold et nous avons même droit à un artwork avec le héros du jeu et un disque doré pour célébrer la bonne nouvelle. Le développement est donc terminé, le titre sera à l'heure sur ordinateurs et consoles de salon, mais les studios vont sans doute désormais plancher sur un inévitable patch day one pour corriger les ultimes petits soucis et parfaire l'expérience pour le lancement.

La date de sortie de Lies of P est fixée au 19 septembre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW Lies of P : nous avons pu essayer le futur Souls-Like de Neowiz… Alors ?