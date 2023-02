Lies of P : mois de sortie et trailer cinématique à la Belle Époque pour le Soulslike avec Pinocchio

Développé par les Sud-Coréens de Round8, à qui nous devons Bless Unleashed, Lies of P attire beaucoup de regards depuis son annonce. Son gameplay rappelant clairement Bloodborne et son univers sombre revisitant le conte de Pinocchio ont en effet suffi à attiser la curiosité des joueurs.

Le titre a de nouveau été montré lors de l'émission IGN Fan Fest 2023 de ce week-end, avec une bonne nouvelle : sa période de sortie a été reprécisée au mois d'août 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec toujours un ajout au Game Pass prévu en day one. L'annonce a été faite via un trailer cinématique montrant un étrange et puissant scientifique donner vie à l'une des créatures robotiques et magiques qui croisera notre route.

Si le titre vous intéresse, vous pourrez donc en profiter via le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

