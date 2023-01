Lies of P : un peu de gameplay en 8K pour le Souls-like avec des pantins

Round8 Studio et Neowiz Games sortiront cette année Lies of P, un jeu de rôle et d'action au gameplay exigeant qui rappelle forcément les Dark Souls de FromSoftware. Le titre revisitera l'histoire de Pinocchio dans une version dystopique de la Belle Époque, où l'humanité fait face à une étrange épidémie de peste.

En attendant d'enfin mettre les mains sur cet Action-RPG, Lies of P s'offre aujourd'hui une courte vidéo de gameplay, à admirer ci-dessus. C'est AMD qui partage cette séquence, mettant en avant sa technologie FidelityFX Super Resolution et sa carte graphique Radeon RX 7900 XTX. Le constructeur annonce un gameplay en 8K, mais le lecteur YouTube ne permet de visionner la vidéo qu'en 4K (2160p) à 60 fps...

Lies of P n'a pas de date de sortie précise, il est simplement attendu dans le courant de l'année 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.