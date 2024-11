Lies of P : période de sortie pour le DLC et infos sur le prochain jeu du studio

Cela fait maintenant plus d'un an que Round8 Studio et Neowiz Games ont lancé Lies of P, un jeu de rôle et d'action Souls-like, qui s'est imposé comme une très bonne pioche pour les amateurs du genre. Le titre a été un vrai succès populaire, les studios ont déjà annoncé qu'une extension est en cours de développement, de même qu'une suite, possiblement en monde ouvert.

Cette semaine, c'est le média coréen EBN qui dévoile de nouvelles informations. Le DLC de Lies of P devrait sortir dans le courant du premier trimestre 2025, soit avant le 31 mars prochain. Un lancement très proche pour ce contenu mystérieux, nous devrions donc en apprendre davantage bientôt.

Mieux encore, EBN dévoile que Round8 travaille sur un tout autre projet, à savoir un survival-horror de science-fiction. L'horreur et la SF ont été à la mode ces dernières années, que ce soit avec The Callisto Protocol ou le remake de Dead Space, le studio de Neowiz Games veut s'essayer au genre. Le titre devrait par ailleurs utiliser le moteur Unreal Engine 5 et sortir sur PC et consoles.

Pour le moment, il faut se contenter de ces quelques informations, mais Round8 Studio et Neowiz Games semblent préparer de belles choses pour les joueurs à l'avenir. Vous pouvez acheter Lies of P à partir de 39,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.