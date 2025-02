Lies of P dévoile son extension Overture, la préquelle a déjà une période de sortie

Les joueurs qui ont terminé Lies of P attendaient avec impatience des nouvelles de son extension. Round8 Studio et Neowiz Games étaient présents lors du PlayStation State of Play pour enfin donner des nouvelles de ce contenu additionnel, avec une bande-annonce à admirer juste ici :

Lies of P: Overture fera office de préquelle et nous replongera dans les derniers jours de la ville de Krat, inspirée pour rappel de la Belle Époque du XIXe siècle. Alors que la folie s'apprête à toucher les marionnettes, le joueur devra suivre le Stalker, un mystérieux guide, au travers d'histoires inédites. Sur le blog PlayStation, le directeur du jeu Ji Won Choi prend la parole pour présenter cette extension :

Embarquons pour un voyage à travers le temps et repartons tous ensemble au tout début de l’incroyable histoire de Lies of P. Vous serez sûrement d’accord avec moi pour dire que l’attente pour cette annonce en valait le coup ! La toute première bande-annonce de gameplay de Lies of P: Overture vient d’être dévoilée lors du State of Play et elle contient des révélations incroyables. Ce prequel est une extension DLC au jeu d’origine.

Cela a été une véritable première pour nous et nous sommes vraiment heureux d’avoir pu partager cette expérience cinématique avec des fans, des vétérans des jeux Souls-like et des joueurs découvrant la licence.

Comme vous avez pu le deviner grâce au titre, Lies of P: Overture vous propose de voyager dans le passé afin de découvrir les histoires cachées de Krat. Vous rappelez-vous du moment où votre personnage, le plus grand chef d’œuvre de Geppetto, s’est réveillé en plein cœur de la frénésie des marionnettes, le massacre qui a entièrement dévasté la ville ? Désormais, vous pourrez faire un saut dans le passé et découvrir les événements qui ont mené à ce moment fatidique. Avec Lies of P: Overture, nous avons voulu améliorer et compléter l’histoire telle que nous l’avions imaginée à l’origine.

Dans le monde du cinéma, il existe le terme « director’s cut » ou « version intégrale ». Cette version est différente de celle projetée au cinéma à la sortie du film et inclut habituellement des scènes supplémentaires qui, selon le producteur, viennent parfaire son œuvre. Pour Lies of P: Overture, je me demande si nous n’avons pas inconsciemment cherché à créer une « version intégrale » de Lies of P.

Notre équipe de production souhaitait explorer de nombreuses histoires et fonctionnalités. Nous n’avons cessé d’échanger des idées tout au long du projet. Trouver comment relier tous ces éléments dans Lies of P: Overture a été pour moi un véritable défi en tant que directeur. Grâce au recul que nous avons pu prendre suite au premier jeu, nous souhaitons donner tout notre possible afin de nous assurer que tout l’amour et le soutien que nous avons reçu pour Lies of P soient honorés, tout en vous proposant l’histoire que nous avons toujours eu envie de partager avec vous. Ne vous en faites pas, nous continuerons de redoubler d’efforts jusqu’au bout.

J’aimerais également profiter de cette opportunité pour vous remercier, chers citoyens de Krat, pour vos retours et vos idées depuis la sortie de Lies of P. Vos précieux retours ont grandement aidé nos développeurs à parfaire Lies of P et son prequel dramatique qui sort cet été sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro.

Si nous pouvons nous surpasser, c’est grâce à nos fans, cette communauté de joueurs à laquelle nous tenons tant. Terminons ensemble cet incroyable arc de l’histoire de Lies of P.

Merci, du fond du cœur.