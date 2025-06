Sword of the Sea passe la barre et surfe vers sa sortie dans une bande-annonce toujours aussi onirique

En mai 2023, le studio indépendant Giant Squid connu pour ABZÛ et The Pathless dévoilait son nouveau projet, Sword of the Sea, dont la comparaison avec Journey était inévitable puisque Matt Nava était artiste sur ce dernier lorsqu'il travaillait chez Thatgamecompany. Après un long silence radio qui nous l'avait fait oublier, il a fait son retour en beauté cette nuit durant le State of Play afin de nous dévoiler sa date de sortie calée au 19 août 2025 sur PS5 et PC (Steam et Epic Games Store). Cerise sur le gâteau, les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium pourront y jouer day one. La nouvelle bande-annonce qui a été diffusée nous donne à voir les multiples facettes de ce monde désertique qui évoluera au fil de l'aventure en une oasis à la diversité visuelle vraiment charmante. L'Hoversword étant un élément central du gameplay, pas étonnant à ce que nous voyions notre personnage grinder sur des chaînes géantes, surfer sur les flots et le sable, mais aussi la glace et la neige ! Oui, il y aura la totale.

Matt Nava a pris la parole sur le PlayStation Blog afin de nous donner de plus amples détails sur sa nouvelle création.

Hello, tout le monde ! Moi, c'est Matt Nava, Directeur artistique chez Giant Squid. Depuis quelques années maintenant, nous travaillons d'arrache-pied sur notre dernier jeu, Sword of the Sea. Pendant le State of Play d'aujourd'hui, nous avons dévoilé la date de sortie : le 19 août 2025. Je suis ravi de pouvoir enfin vous en dire plus sur le monde et le gameplay de cette aventure de surf à l'ambiance très particulière.

Une manière palpitante et frénétique d'explorer

À l'instar de nos titres précédents, ABZÛ et The Pathless, ce jeu met l'accent sur des mouvements uniques et captivants. À la base, le surf constitue la pierre angulaire de Sword of the Sea. Vous vous frayerez un chemin à travers de mystérieuses vagues de sable en perpétuel mouvement, et pour y parvenir, vous utiliserez l'Hoversword, un artefact ancestral d'une grande puissance. Nous avons créé ce jeu avec vitesse et maniabilité à l'esprit : vous vous élancerez dans les airs depuis des statues gisant sur le sol, vous grinderez sur des chaînes de machines archaïques et exécuterez des figures dans des tombeaux en forme de demi-lune tout en rejoignant le Wraith pendant qu'il tente d'insuffler une vie nouvelle à ce monde aride. Et bien sûr, en cours de route, rien ne vous empêche d'exécuter tout un tas de tricks intuitifs, mais carrément expressifs, histoire d'exhiber votre savoir-faire.

Dans Sword of the Sea, le mouvement en soi évoque un bonheur. Puiser l'inspiration dans des jeux classiques de skate et de snowboard d'antan et en fusionner le gameplay avec notre style narratif immersif et notre design environnemental emblématique a donné lieu à une aventure de surf mythique qui sort des sentiers battus.

Dévoiler la mer

À mesure que le Wraith sillonne la nécropole désolée, vous découvrez des ruines qui ressemblent à des parcs de skate. Vous y trouverez d'innombrables rampes, wall rides et autres secrets. Percez les mystères de cette terre, et vous pourrez ramener à la vie une faune marine magique qui peuplait les vagues autrefois. Transformez les dunes de sable en océans d'émeraude, et des temples tombés dans l'oubli renaîtront de leurs cendres, avec des poissons et de magnifiques forêts de varech qui vous permettront d'atteindre de nouveaux sommets tout en glissant vers le haut à travers les feuilles.

Des bancs de poissons nageront dans les eaux restaurées ! Vous pourrez ainsi naviguer avec vélocité à leurs côtés, ou vous émerveiller devant le spectacle qu'ils offrent après avoir fusionné pour devenir de gigantesques boules d'appâts tourbillonnantes. Vous bénéficierez peut-être également d'un boost grâce à une méduse géante qui vous propulsera dans les airs, ou trouverez des dauphins et des orques parmi d'autres créatures plus volumineuses, qui vous suivront lors de vos voyages, et vous permettront même de vous y accrocher !

Un monde mystérieux aux visuels exceptionnels

Les jeux de Giant Squid sont connus pour leur style graphique unique et instantanément reconnaissable. Ces visuels créent de superbes mondes mémorables où les joueurs peuvent s'immerger et se perdre. Sword of the Sea ne fait pas exception à la règle, et à notre humble avis, ce titre s'annonce comme notre œuvre la plus magnifique. Vous ralentirez instinctivement après avoir atteint des vitesses fulgurantes, simplement pour contempler le paysage.

Même si jusqu'à présent, vous avez surtout vu du sable qui ondule à perte de vue, l'histoire du Wraith l'emmène dans d'innombrables zones au-delà du désert. Lors de cette aventure, vous surferez à travers des champs enneigés battus par les vents, des montagnes glaciales et bien d'autres biomes tout aussi palpitants qu'inattendus.

Avec la puissance de la PS5 et de la PS5 Pro, nous pouvons créer les visuels les plus époustouflants et les paysages les plus impressionnants, sans sacrifier les performances nécessaires au gameplay effréné et surboosté qui constitue l'essence même de Sword of the Sea.

Un voyage spirituel

Dans Sword of the Sea, surfer au cœur de ces paysages peut réellement évoquer un état de flux et de calme méditatif. Étant moi-même surfeur et snowboardeur, j'ai ressenti le grand frisson du mouvement et vu la beauté de la nature, comme seuls ces sports extrêmes le permettent. Mais ça va bien plus loin que ça ! Surfer est une expérience spirituelle que j'espère recréer avec ce jeu. D'un certain point de vue, l'histoire du Wraith est la recherche de cette osmose avec la nature, un sentiment qu'aucune activité autre que le surf ne peut évoquer. Lorsque vous aurez enfin l'occasion de jouer à Sword of the Sea et de vous abandonner à ses couleurs chatoyantes, à son monde vivant, ainsi qu'à la bande-son ensorcelante d'Austin Wintory, nous espérons que cette expérience fera naître en vous la combinaison spirituelle de rush et de tranquillité propres au surf.

Merci de m'avoir lu, nous vous verrons cet été sur les vagues !