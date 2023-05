Sword of the Sea : Giant Squid dévoile son nouveau jeu, à la croisée de Journey et ABZÛ

Si vous aimez les jeux indépendants à l'esthétique bien marquée, capables de vous transporter dans des univers oniriques, le PlayStation Showcase a donc dû vous mettre des étoiles plein les vues, notamment avec Neva de Novada Studio, mais également avec Sword of the Sea de Giant Squid. Dès les premiers instants de sa bande-annonce de révélation, nous avons bien cru avoir affaire à une suite de Journey, ce qui est sans doute spirituellement le cas compte tenu du fait que le créateur du studio Matt Nava était artiste dessus lorsqu'il travaillait chez Thatgamecompany.

Le studio à qui nous devons The Pathless et ABZÛ ne nous proposera pas qu'une odyssée ensablée, car notre tache sera justement de ramener l'océan dans ce désert, tout en surfant sur les vagues à la manière d'un skateur, un concept qui paraît tout à fait naturel en voyant les quelques extraits composant la bande-annonce. Et à ce sujet, l'OST a été réalisée une fois encore par Austin Wintory. Vous trouverez ci-dessous une traduction de la description du jeu présente sur son site officiel :

De l'artiste visionnaire derrière ABZÛ, The Pathless et Journey– Surfez à travers les paysages ondulants surréalistes de la Nécropole dans une quête pour dévoiler un océan perdu grouillant de vie dans Sword of the Sea. Dans un monde où le terrain s'écoule par vagues, chevauchez l'Hoversword pour foncer sur des mers de sable mouvantes. Il se contrôle comme un snowboard, un skateboard et un hoverboard tout-en-un. Créez de l'élan pour atteindre de grandes vitesses et sautez dans les airs en explorant des ruines ressemblant à des skateparks, perdues dans les marées de la Nécropole des dieux. L'Hoversword incarne la sensation des jeux de snowboard et de skate, mais dans un tout nouveau contexte d'aventure. Vous êtes le Wraith - ressuscité dans un monde désolé et chargé de lui redonner vie en explorant des ruines submergées, ainsi que les cultures vibrantes et variées qui s'y trouvent. Surfez à travers des tombes en train de couler, des épaves mystérieuses et des champs de bataille pétrifiés - et ramenez des bancs géants de poissons et de créatures dans le processus. Mais attention, cette terre abrite également d'énormes léviathans qui se dresseront sur votre chemin.

Sword of the Sea est attendu sur PS5, mais également sur PC via Steam (confirmé par le site et via le compte Twitter du studio). Si les productions de Giant Squid vous intéressent, The Pathless est vendu à partir de 31,65 € sur Amazon.