Journey : la bande originale en vinyles pour le 10e anniversaire enfin disponible

L'année dernière, Journey célébrait ses 10 ans. Le jeu d'aventure onirique de thatgamecompany aura marqué les joueurs sur PlayStation, mobiles et ordinateurs par son ambiance dépaysante et son atmosphère aussi mystérieuse que relaxante. Et pour fêter ça, iam8bit avait annoncé qu'il allait sortir la bande originale en vinyles.

Composée par Austin Wintory, la bande originale de Journey débarque seulement maintenant en édition doubles vinyles. 18 pistes sont regroupées sur deux disques noirs de 180 g, avec une pochette gatefold, un artwork inédit dessiné par Mark Englert et un obi.

Cette édition double vinyle de la bande originale de Journey est distribuée par Just for Games par chez nous et vous pouvez la retrouver à 44,99 € sur Amazon, la Fnac et Micromania.

