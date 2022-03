Journey fête ses 10 ans avec une vidéo et un nouveau vinyle de la bande originale

thatgamecompany s'était fait un petit nom dans le milieu des jeux indépendants avec flOw puis Flower, mais le studio s'est taillé une réputation à l'international auprès de tous les joueurs avec Journey, un jeu d'aventure onirique et poétique, sorti le 13 mars 2012 sur PlayStation 3 puis porté par la suite sur PS4, iOS et PC.

Et oui, Journey fête donc en cette fin de semaine ses 10 ans, l'éditeur de la version PC Annapurna Interactive partage pour l'occasion une petite bande-annonce avec les bons mots de la presse spécialisée, rappelant que le titre a séduit tout le monde et a grandement participé à considérer le jeu vidéo comme un art à part entière. Sa bande originale y est pour beaucoup : composée par Austin Wintory, elle est la première musique conçue pour un jeu vidéo à avoir été nommée aux Grammy Awards. iam8bit a décidé de la rééditer en vinyle pour cet anniversaire, avec un artwork signé Mark Englert. Le disque est déjà en précommande contre 40 $ et sortira dans le courant du second trimestre 2023.

Si vous n'avez encore jamais fait Journey, vous pouvez vous rattraper en le retrouvant à 11,24 € chez Gamesplanet.

