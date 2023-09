Slender: The Arrival, date de sortie, chapitre inédit et gameplay pour la mise à jour des 10 ans

Blue Isle Studios s'est fait une réputation avec Slender: The Arrival, un petit jeu d'horreur basé sur une creepypasta populaire, et qui a cartonné... il y a déjà 10 ans. Oui, le temps passe vite, mais les développeurs veulent marquer le coup avec une mise à jour qui remettra Slender: The Arrival au goût du jour.

La 10th Anniversary Update permettra en effet de redécouvrir le survival-horror sous Unreal Engine 5.2, avec des ombres et textures améliorées, de quoi faire trembler les fans. Mieux encore, un chapitre inédit sera rajouté, racontant le pire cauchemar du père de Charlie Matheson. En plus de préciser tout cela, les développeurs dévoilent deux nouvelles vidéos consacrées à cette mise à jour anniversaire, ainsi que des images comparatives à admirer sur la seconde page.

La date de sortie de la 10th Anniversary Update de Slender: The Arrival est fixée au 18 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, soit 10 jours avant le 10e anniversaire du jeu d'horreur. Blue Isle Studios explique la mise à jour sera gratuite pour tous les joueurs possédant déjà Slender: The Arrival sur PC, mais le prix passera de 9,99 € à 19,99 € après la sortie. C'est ce prix qu'il faudra débourser sur PS5 et Xbox Series X|S, mais tous les joueurs qui précommanderont le jeu obtiendront une copie gratuite de Valley, un autre titre du développeur à l'ambiance totalement différente. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.

