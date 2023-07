S: Lost Chapters, les créateurs de Slender: The Arrival annoncent un nouveau jeu d'horreur, lié au Slender Man ?

Après avoir tenté des choses différentes avec LEAP, Citadel: Forge with Fire et Valley, Blue Isle Studios va revenir à ses premiers amours avec une version remastérisée de Slender: The Arrival. Et il va totalement replonger dans l'horreur, car il a annoncé en parallèle mystérieux S: Lost Chapters.

Il est décrit comme un jeu d'horreur novateur, qui troublera nos repères entre virtuel et réalité, alors que nous rencontrerons des êtres venus de célèbres récits passés ou totalement inédits. Le son et la lumière seront mis à profit pour créer une ambiance sous tension, avec des mécaniques de survie autour de ressources et d'outils en plus de l'évasion et la dissimulation. Les secrets seront nombreux, mais parmi les adversaires emblématiques qui croiseront notre chemin, retrouverons-nous le Slender Man ? Ne serait-ce pas lui d'ailleurs qui se cache derrière le « S » du titre du jeu ?

Préparez-vous à un tout nouveau type d’horreur alors que vous êtes ramené dans les contes obsédants qui ont autrefois saisi les âmes de millions de personnes. Tissez des fils du passé et du présent en rencontrant à la fois des personnages familiers et de nouvelles énigmes qui vous laisseront questionner la réalité elle-même. S: The Lost Chapters représente notre expérience d’horreur la plus ambitieuse et la plus intense à ce jour. Un nouveau type d’expérience d’horreur

Préparez-vous à vivre une expérience vraiment nouvelle alors que les frontières entre l’horreur et la réalité commencent à s’estomper. Préparez-vous à des rencontres troublantes qui défient votre perception et vous font remettre en question la nature même du monde du jeu. Mécanique du son et de la lumière

Découvrez un gameplay de pointe qui exploite le son et la lumière pour créer une atmosphère vraiment immersive. Utilisez ces mécanismes à votre avantage, mais soyez prudent, car vos adversaires peuvent faire de même, faisant de chaque rencontre un test angoissant de compétence, de timing et d’intuition. Histoires à la fois nouvelles et anciennes - entrelacées

Découvrez un récit captivant où les événements du passé fusionnent avec les mystères du présent, créant un réseau d’histoires interconnectées qui vous garderont captivé du début à la fin. Découvrez des secrets dans des lieux familiers tout en découvrant des vérités nouvelles et obsédantes dans de nouveaux lieux. Nouveaux mécanismes de survie

Préparez-vous à un niveau d’immersion accru alors que vous naviguez dans un monde dangereux. Utilisez de nouveaux mécanismes de survie qui vont au-delà de la simple dissimulation et de l’évasion, mettant à l’épreuve votre réflexion stratégique et vos compétences en matière de prise de décision. Les ressources, les inventaires et les nouveaux outils vous aident à vous adapter à l’évolution des menaces et à faire des choix difficiles qui déterminent votre destin. Il n’est pas seul et vous non plus

Dans ce cauchemar implacable, attendez-vous à rencontrer non seulement les adversaires emblématiques que vous avez déjà affrontés, mais aussi à affronter une nouvelle caste d’êtres terrifiants. Qui, ou quoi d’autre existe-t-il ?

S: Lost Chapters est prévu sur PC à une date inconnue. Il faudra se contenter de cela pour l'instant, mais peut-être que davantage de teasing sera fait au moment de la sortie de la remastérisation de Slender: The Arrival.