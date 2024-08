Lost in Random: The Eternal Die, une suite au roguelite avec des dés dévoilée en vidéo

Zoink Games s'était fait une belle réputation avec Fe puis Lost in Random, deux jeux EA Originals. Le dernier suivait Paire et Décisse à la recherche d'Impaire, kidnappée par la Reine maléfique et son Dé noir. Un jeu d'action et de stratégie très sympathique, bourré de bonnes idées, qui va avoir droit à une suite.

À l'occasion de la gamescom 2024, nous découvrons la première bande-annonce de Lost in Random: The Eternal Die. Le titre sera développé par Thunderful Games, un studio fondé par Zoink et Image & Form (SteamWorld), voici une présentation complète :

Lost in Random: The Eternal Die est un roguelite d’action dans lequel tout est aléatoire. Au cœur des royaumes fascinants de Random où sévit un malfaisant ennemi, aidez Aleksandra et son compagnon Fortune dans leur course destructrice à travers une prison tortueuse, rythmée par les lancers de dé. Lancez le dé dans une aventure épique mêlant vengeance, rédemption et révélations dans les royaumes fantaisistes et merveilleux de Random. Un jeu où tout est aléatoire : Chaque partie offre un mélange unique de retournements, de défis et de récompenses imprévisibles. Adaptez-vous, trouvez des stratégies et plongez au cœur de paysages chaotiques évoluant constamment. Lancez le dé, faites preuve de réactivité et comptez sur un peu de chance pour combattre vos ennemis ! Lors des roulements de Fortune, que vous esquiviez le danger ou que vous l’affrontiez frontalement, votre destinée sera dictée par votre maîtrise du hasard. Nouveau système d’objets : Gardez la même stratégie ou changez à chaque partie. Le système d’objets permet d’effectuer des centaines de combinaisons, chaque partie étant rendue unique par les améliorations de stats, les bonus de combinaison de couleurs et les modificateurs. Une sélection de personnages variés : Découvrez le centre de jeu et sa bande de personnages aux voix uniques. Entre les améliorations puissantes du présentoir d’armes vivant, les pouvoirs de l’invincible Aama et les diverses options vestimentaires, le centre est un lieu incontournable du jeu. Acceptez les quêtes des personnages au fil de votre aventure à travers la mystérieuse prison et tentez de rendre toute sa puissance à Aleksandra. Traversez des royaumes dynamiques générés aléatoirement : Les environnements atmosphériques prennent vie de manière innovante. Au fil de votre épopée au sein de la prison, découvrez quatre mondes mystérieux générés aléatoirement, dans des ambiances et des paysages uniques et captivants.

Lost in Random: The Eternal Die est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez retrouver le premier volet à 4,49 € sur Amazon.