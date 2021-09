Lost in Random : les dés sont jetés dans la bande-annonce de lancement

Après Stick It To The Man, Fe ou encore Flipping Death, Zoink Games est de retour avec un nouvel EA Originals, Lost in Random. Le jeu d'action et d'aventure nous emmène dans le royaume d'Aléa pour une aventure basée sur le hasard et avec une direction artistique inspirée des œuvres de Tim Burton, Shaun Tan et d'Alice au pays des merveilles.

Lost in Random suit Paire, séparée de sa sœur Impaire et qui va tenter de la sauver des griffes de la Reine maléfique et de son Dé noir en compagnie de Décisse, un dé vivant, au travers de combats dans des arènes contre des sbires. Le titre mélange l'action en temps réel et la stratégie, avec des dialogues écrits par Ryan North (Adventure Time, The Unbeatable Squirrel Girl). Olov Redmalm, directeur du jeu et scénariste principal chez Zoink Games, commente :

Au départ, Lost in Random nait de notre désir de créer un jeu basé sur le sentiment d’incertitude, plutôt que sur une mécanique spécifique. Le thème du hasard nous a permis d’exprimer notre créativité dans tous les aspects du jeu, car chaque élément s’insère à sa manière dans l’univers onirique pour renforcer le plaisir du joueur. Lost in Random associe des dialogues finement ciselés à une narration riche en mystères et en émotions. Nous sommes impatients de voir les joueurs affronter leur peur du hasard et vivre une expérience qui, nous l’espérons, impactera leur vision de la vie.

Lost in Random est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, il est inclus dans l'abonnement EA Play Pro. Vous pouvez sinon retrouver le jeu à 29,99 € sur Amazon.