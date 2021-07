Lost in Random : une date de sortie et une bande-annonce de gameplay captivante pour le nouvel EA Originals

Même si Lost in Random est un jeu sur le hasard, il était assuré qu'il passe nous faire un petit coucou à l'EA Play Live 2021. Révélé lors du même évènement l'année passée, il a récemment vu sa sortie prévue pour cet été, alors il était logique que des révélations surviennent lors de la sauterie de ce soir.

Un trailer inédit nous a déjà permis de retrouver Paire, pauvresse d'Unibourg qui va tenter de remettre en cause l'avenir de sa sœur et l'ordre établi du monde d'Aléa, où les destins sont décidés par un seul jeté de. Et c'est surtout le gameplay qui a été montré, avec des pièces à collecter pour obtenir des attaques et compétences sous forme de cartes, des combats avec une fronde, la possibilité de jeter notre allié Décisse pour déclencher des coups spéciaux, et plus.

« Dès le début du projet, nous avions la volonté d'imaginer un conte de fées un peu plus sombre que nos précédentes créations. Nous avons exploré des idées et des concepts très différents, mais en voyant cette illustration d'une petite fille et de son dé, nous avons tout de suite compris que nous étions sur la bonne piste », a expliqué Olov Redmalm, directeur créatif et scénariste principal de Lost in Random, pendant l'événement à la une - EA Originals de l'EA Play Live 2021 . « Le plus difficile a été de définir la mécanique de jeu. Nous voulions un thème centré sur les dés, mais il a fallu rejeter certaines options trop aléatoires pour trouver le bon équilibre. Tout le reste s'est développé naturellement à partir de cette idée centrale. »

Gouverné par une reine maléfique, le royaume d'Aléa est divisé en 6 régions sinistres où la vie est dictée par un terrible dé noir. Incarnez Paire et arpentez les pavés du mystérieux royaume d'Aléa. Rencontrez ses citoyens imprévisibles et accomplissez des quêtes périlleuses pour sauver Impaire, la sœur de Paire, des griffes de la sinistre souveraine. Aux côtés de Décisse, un étrange dé vivant, découvrez les secrets d'un conte baroque au message moderne rarement abordé dans le jeu vidéo : le hasard n'est pas quelque chose qu'il faut craindre, mais une force qui doit être acceptée et exploitée pour en tirer le maximum.

La mécanique de jeu innovante de Lost in Random est basée sur un principe simple : dans le royaume d'Aléa, le hasard dicte sa loi. Au fil de vos aventures, récupérez des pièces pour apprendre, entre autres, des attaques et des capacités nouvelles, bien utiles pendant les phases de combat tactique. Avec la fronde de Paire, attaquez vos ennemis et renversez des cubes d'énergie pour charger Décisse. Une fois Décisse rempli à bloc, lancez-le pour arrêter le temps et déclencher de puissants effets magiques. Adaptez votre stratégie de combat progressivement dans des arènes de jeux évolutives afin de défier votre destin maudit et de maîtriser le hasard.