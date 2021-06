Lost in Random : saison de sortie, versions next-gen et trailer narratif plein d'aléas pour la future pépite d'Electronic Arts

Le programme EA Originals a déjà mis en lumière des projets très intéressants, dont Fe de Zoink. Le studio suédois va de nouveau s'associer à Electronic Arts pour son projet suivant, Lost in Random, que nous avions découvert lors de l'EA Play Live 2020. Nous ne pensions pas le retrouver avant l'édition 2021 du mois prochain, mais il a pourtant fait une apparition lors de l'évènement Play For All de Gamespot.



Une bande-annonce dédiée à l'histoire a montré davantage le monde d'Aléa, dont les 6 régions sinistres sont dirigées par la Reine, et où l'avenir de chaque citoyen est déterminé par un seul jeté de dé noir. Le lancer malheureux de la jeune Impaire va amener sa sœur Paire, pauvresse originaire d'Unibourg, à défier l'ordre établi pour la sauver d'un funeste destin. Elle va pour cela compter sur un compagnon d'infortune, Décisse, un dé vivant des temps anciens, avec qui elle va devoir « survivre à de dangereux combats, se frotter à des personnages douteux et s'imposer dans de mystérieuses arènes de jeu où tout peut changer à chaque lancer de dé ».

Ce trailer du jeu d'action-aventure au gameplay encore un peu mystérieux s'accompagne de plusieurs bonnes nouvelles, à commencer par celle d'une sortie dès cet été, sans date plus précise pour le moment : l'EA Play Live 2021 devrait sûrement nous en dire plus. Des versions PS5 et Xbox Series X|S ont aussi été ajoutées aux éditions PC, PS4, Xbox One et Switch déjà confirmées.